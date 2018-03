Sentenza Corte dei Conti | intervento della maggioranza a Modica

Elezioni - Berlusconi : “La Sentenza della corte di Strasburgo? Me ne frego” : “Spera ancora nella corte di Strasburgo per poter tornare candidabile? “Me ne frego”. Silvio Berlusconi risponde così alle domande dei giornalisti lasciando la sede all’Ance a Roma. L'articolo Elezioni, Berlusconi: “La sentenza della corte di Strasburgo? Me ne frego” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alfie Evans come Charlie Gard/ Londra - i genitori valutano il ricorso contro la Sentenza dell'Alta Corte : Alfie Evans come Charlie Gard, l'Alta Corte di Londra autorizza a staccare la spina al bimbo di 20 mesi, affetto da un male incurabile, contro il parere dei suoi genitori(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 10:53:00 GMT)

Dj Fabo - Sentenza rinviata per Marco Cappato : la Corte trasmette gli atti alla Consulta : Nulla di fatto sul caso di Dj Fabo. La Corte d'Assise di Milano ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimità costituzionale del reato di aiuto al...

Processo Marco Cappato/ Suicidio dj Fabo - ultime notizie : oggi la Sentenza della Corte d'Assise di Milano : Processo Marco Cappato, Suicidio dj Fabo. ultime notizie: oggi la sentenza della Corte d'Assise di Milano, giudici riuniti in Camera di Consiglio per il verdetto. Cosa rischia l'imputato(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:34:00 GMT)

Gesù e Maria testimonial dei jeans : la clamorosa Sentenza della Corte europea Video : Una sentenza che è destinata a far discutere. La #Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che Gesù e #Maria possono essere testimonial di una campagna pubblicitaria . Nello specifico [Video] ...

Gesù e Maria testimonial dei jeans : la clamorosa Sentenza della Corte europea Video : Una sentenza che è destinata a far discutere. La #Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che Gesù e #Maria possono essere testimonial di una campagna pubblicitaria. Nello specifico [Video] il provvedimento ha stabilito che non è blasfemo pubblicizzare vestiti, auto e merendine con simboli religiosi. In particolare un’azienda lituana era finita nella bufera per l’utilizzo dei simboli sacri: la Sekmadienis Ltd era stata multata dai ...

Gesù e Maria testimonial dei jeans : la clamorosa Sentenza della Corte europea : Una sentenza che è destinata a far discutere. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che Gesù e Maria possono essere testimonial di una campagna pubblicitaria. Nello specifico il provvedimento ha stabilito che non è blasfemo pubblicizzare vestiti, auto e merendine con simboli religiosi. In particolare un’azienda lituana era finita nella bufera per l’utilizzo dei simboli sacri: la Sekmadienis Ltd era stata multata dai giudici del ...

Corte dei Conti su ricorso Modica - rinvia Sentenza a marzo : La specificità dello statuto regionale siciliano ha indotto le sezioni riunite a garantire la massima partecipazione al giudizio in corso

Quote latte - Sentenza Corte Ue : l’Italia è inadempiente - non doveva pagare lo Stato : Quote latte, sentenza Corte Ue: l’Italia è inadempiente, non doveva pagare lo Stato Ogni anno, dal 1995 al 2009, l’Italia ha superato la quota nazionale e lo Stato italiano ha versato alla Commissione gli importi del prelievo supplementare dovuti per il periodo in questione. Se un Paese sfora, sentenzia la Corte, il prelievo deve arrivare […] L'articolo Quote latte, sentenza Corte Ue: l’Italia è inadempiente, non doveva ...

Quote latte - Sentenza Corte Ue : l'Italia è inadempiente - non doveva pagare lo Stato : Ogni anno, dal 1995 al 2009, l'Italia ha superato la quota nazionale e lo Stato italiano ha versato alla Commissione gli importi del prelievo supplementare dovuti per il periodo in questione. Se un Paese sfora, sentenzia la Corte, il prelievo deve arrivare dai produttori e non dallo Stato

Quote latte - Sentenza Corte Ue : l'Italia è inadempiente : "l'Italia è inadempiente sulle Quote latte, in quanto non ha fatto in modo che il prelievo supplementare fosse a carico degli effettivi responsabili della sovrapproduzione tra il 1995 e il 2009". E' ...

Dell'Utri : Sgarbi - Sentenza Corte Strasburgo sarà uguale a quella di Contrada : Paalermo, 29 dic. (AdnKronos) - "La sentenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo per Marcello Dell'Utri non può che essere identica a quella di Bruno Contrada, voglio ricordare che a chiedere la scarcerazione di Dell'Utri non sono stato io ma un giudice, il Procuratore generale di Caltanisse