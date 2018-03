“Sempre con noi” | Davide Astori | il ricordo della Fiorentina toglie il fiato Il tributo

caffeinamagazine

: Con il ?? sempre #finoallafine #ucl #championsleague #juventus #wembley #TottenhamJuventus - PauDybala_JR : Con il ?? sempre #finoallafine #ucl #championsleague #juventus #wembley #TottenhamJuventus - acffiorentina : Per sempre con noi Asto ?? - CarloCalenda : Presa di coscienza sul futuro del PD non resa dei conti su passato. Ho sempre parlato chiaro con Renzi ma mi rifiut… -

(Di giovedì 8 marzo 2018) La morte di, il capitano31enne scomparso all’improvviso nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata uno choc. Per tutti, tifosi, appassionati di calcio e non, che ora si stringono ai familiari. Alla compagna Francesca Fioretti e alla figlia di soli 2 anni Vittoria, soprattutto. Ed è a dir poco commovente il messaggio che è apparso sotto casalo stesso giorno in cui una fila lunghissima di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al calciatore. Uno striscione attaccato tra le mura dei palazzi, all’ingresso del condominio doveviveva insieme a Francesca e a Vittoria. Lì, nel centro storico di Firenze, la città che lo ha accolto nell’estate 2015 dopo una stagione alla Roma, lungo quella via che sbuca in piazza Santa Trinità, amici e residenti di ...