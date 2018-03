Scomparso da lunedì | 29enne trovato morto tra gli arbusti | è omicidio

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 8 marzo 2018) Pescara - E' di Alessandro Neri il corpo senza vitanel tardo pomeriggio nella zona di San Silvestro a Pescara. Del, di Pescara, non si avevano più notizie da lunedì dopo che si era allontanato dalla sua abitazione, a Spoltore, a bordo della sua 500 rossa. La sua macchina era stata ritrovata ieri mattina in Via Mazzini a Pescara, assai distante dal luogo del ritrovamento. Il corpo del giovane, detto Nerino, è statoin mezzo a deglie da una prima ricognizione presenta almeno un colpo d’arma da fuoco al torace, forse di pistola, e questo particolare spingerebbe gli investigatori a ritenere che possa essersi trattato di un. ''Ale non c'è più''. Così su Facebook la mamma di Alessandro, Laura Lamaletto, che si era rivolta anche a 'Chi l'ha visto?' e fatto appelli sui social ...