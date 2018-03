Sciopero | disagi contenuti nelle città

Sciopero 8 marzo - disagi e caos a Roma. A Milano metro regolare : Nella Capitale traffico e code anche per incidenti e buche. Ingorghi anche a Napoli. La situazione nelle città

Sciopero a Napoli : poche adesioni - ma traffico e disagi : Funzionano regolarmente la linea 1 della metropolitana e le funicolari. Ritardi per i treni della Circum

Sciopero 8 marzo - oggi "si ferma tutto" : gli orari e i possibili disagi : Giornata complicata, giornata di scioperi. oggi, giovedì 8 marzo, trasporto pubblico locale, treni, aerei, scuole e uffici pubblici a rischio in tutta Italia per lo

8 marzo Sciopero generale dei trasporti - possibili disagi - : Indetto dall'Unione sindacale di base in occasione della Festa della donna, aderiscono numerose altre sigle. Lo stop potrebbe creare difficoltà in diverse città italiane: a Milano, Roma, Torino, ...

Sciopero generale 8 marzo : caos trasporti e rischio paralisi in tutte le città italiane. Gli orari dei disagi su metro - bus e treni : Lo Sciopero generale di domani, giovedì 8 marzo, indetto dall'assemblea dell'Unione Sindacale di Base (Usb), rischia di causare notevoli disagi nelle principali città italiane....

