Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo : disagi a Roma - traffico regolare a Milano : Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo: disagi a Roma, traffico regolare a Milano Corse ridotte sulla metro A e B diRoma per lo Sciopero in corso in Atac. Possibili riduzioni delservizio anche per bus e tram. Mentre sul fronte della viabilitàprivata, si registrano code e traffico intenso sul Gra ein moltissime delle arterie principali […] L'articolo Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo: disagi a Roma, traffico ...

Roma : Traffico in tilt a causa dello Sciopero : Roma: Sette Km di coda a Settecamini, le consolari verso la Capitale sono tutte congestionate Roma – Molto congestionato il Traffico nella Capitale a causa... L'articolo Roma: Traffico in tilt a causa dello sciopero proviene da Roma Daily News.

Sciopero 8 marzo - la protesta delle donne : “Meno precarietà - reale parità di salari - lotta a molestie e discriminazioni” : Un 8 marzo di Sciopero in tutti i settori. Per chiedere meno precarietà, diritto alla conciliazione tra lavoro di cura e lavoro produttivo, reale parità dei salari tra uomo e donna, lotta alle molestie e alle discriminazioni sul lavoro, indennità di maternità per tutte. A promuovere la mobilitazione in Italia è Non una di meno, il movimento femminista nato nel 2016 per battersi contro la violenza sulle donne, che invita tutte ad astenersi per un ...

Come muoversi nel giorno dello Sciopero dei trasporti : Lo sciopero generale, che coincide con la festa della donna , blocca molti settori sia nel pubblico che nel privato. Coinvolti soprattutto i trasporti , locale, ferroviario e aereo, con grossi disagi ...

Donne in Sciopero nel giorno della Festa : “È l’ora del dissenso” : Non c’è mai stato nulla da festeggiare l’8 marzo, giornata nata poco più di un secolo fa come forma di rivendicazione dei diritti delle Donne. Né c’è da festeggiare quest’anno quando rispetto ai primi 8 marzo le Donne hanno conquistato il suffragio universale ma in troppi Paesi fanno ancora molta fatica a raggiungere la parità salariale o a cancell...

Sciopero 8 MARZO/ Una protesta che non aiuta il lavoro delle donne : Proprio oggi, 8 MARZO, nel giorno della festa della donna, si tiene uno SCIOPERO generale. Per sostenere il lavoro femminile ci vuole però altro, ricorda GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:34:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Il monito a Lega e Movimento 5 Stelle dopo le elezioni, di G. CazzolaSCUOLA & lavoro/ I numeri sballati sull'abbandono scolastico in Italia, di M. Ferlini

8 marzo - sindacati in Sciopero per i diritti delle donne : a rischio metro - bus - aerei e scuole : La protesta si svolge per la "Giornata internazionale di lotta per i diritti delle donne": hashtag #wetoogether. "Anche quest'anno l'Unione Sindacale di Base ha risposto all'appello di 'Non Una Di Meno', con la proclamazione dello sciopero generale di 24 ore per l'8 marzo, perché - spiega il sindacato - la lotta contro ogni discriminazione di genere e ogni forma di violenza maschile sulle donne è parte sostanziale della lotta complessiva del ...

Festa della donna : Sciopero di protesta per la disparità di genere : L’8 marzo, come risaputo, è la Festa della donna. Ma non solo mimose faranno da cornice per questo giorno: in molte delle maggiori città italiane, infatti, sono previsti scioperi e difficoltà di trasporto. Sotto il grido di “non una di meno”, la nostra penisola – insieme con altri 70 paesi – vedrà la protesta del gentil sesso contro le ancora attuali mancanze di parità di genere....Continua a leggere

Neo deputato di Forza Italia indagato per corruzione : “Inizio lo Sciopero della fame” : «Da questo momento e fino a quando non sarà aperta un’indagine, farò lo sciopero della fame. Lo faccio per me, per i miei figli, per i tanti cittadini onesti vittime della “giustizia” e per una Giustizia vera, alla quale vorrei poter ancora credere». Lo scrive su Facebook il neoeletto alla Camera Ugo Cappellacci (Fi), al centro di un’inchiesta dell...