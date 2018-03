Sciopero 8 marzo | la protesta delle donne | “Meno precarietà | reale parità di salari

Lo Sciopero dei trasporti di oggi - giovedì 8 marzo : Il grande sciopero per la Giornata internazionale della donna coinvolge anche treni, aerei e mezzi pubblici The post Lo sciopero dei trasporti di oggi, giovedì 8 marzo appeared first on Il Post.

Sciopero 8 MARZO/ Una protesta che non aiuta il lavoro delle donne : Proprio oggi, 8 MARZO, nel giorno della festa della donna, si tiene uno SCIOPERO generale. Per sostenere il lavoro femminile ci vuole però altro, ricorda GIANCAMILLO PALMERINI

Spagna - un giorno senza donne : la proposta di Sciopero per 8 marzo : Madrid, 7 mar. , askanews, Una giornata senza le donne per dimostrare che senza di loro il mondo si ferma. Domani, 8 marzo, in Spagna è stato convocato dai principali sindacati uno sciopero generale per la difesa dei diritti delle donne. In particolare, la compagnia ferroviaria nazionale ...

