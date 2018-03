Sci alpino | Gigante femminile Ofterschwang 2018 | la startlist e i pettorali di partenza

Sci alpino - discesa Kvitfjell 2018 : Hannes Reichelt il più veloce nella prima prova. Quarto Christof Innerhofer : L’austriaco Hannes Reichelt è il più veloce nella prima prova della discesa libera di Kvitfjell. Il 37enne di Altenmarkt ha chiuso con il tempo di 1’24”42, staccando di venti centesimi il francese Johan Clarey e di 34 centesimi l’austriaco Otmar Striedinger, sceso con il pettorale numero 51. Christof Innerhofer è il migliore degli azzurri, in quarta posizione a 39 centesimi da Reichelt, davanti aL francese Adrien Theaux, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : ad Ofterschwang Mikaela Shiffrin pronta a festeggiare. Che lotta in gigante! : La Coppa del Mondo di sci alpino sta ormai volgendo al termine e nel settore femminile sarà Ofterschwang ad ospitare le ultime gare prima delle finali di Are della prossima settimana. Sulle nevi tedesche sono in programma un gigante (domani) ed uno slalom (sabato) ed in ballo ci sono ancora le coppe di specialità di entrambe le specialità. Se tra i pali stretti tutto sembra portare all’ennesimo trionfo di Mikaela Shiffrin, in gigante la ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : doppietta norvegese nel gigante a La Molina. Bertani 15esima : doppietta norvegese nel gigante di Coppa Europa a La Molina. Trionfa Thea Louise Stjernesund davanti alla connazionale Kristine Gjelsten Haugen, staccata di 81 centesimi. Un vero e proprio dominio delle norvegesi, che rispetto alla prima manche si sono scambiate le posizioni. Sul podio ci sale anche la svizzera Raphel Kopp, che paga 95 centesimi dalla vetta della classifica. Completano le prime cinque posizioni la francese Clara Direz (+1.44) e ...

Due Scialpinisti dispersi : recupero in sinergia tra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino : Nella serata di ieri, lunedì 5 marzo, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Biella è arrivata una richiesta di Soccorso per 2 ragazzi non ancora rientrati a casa da una gita scialpinistica. Come ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Christopher Neumayer vince la seconda discesa di Kvitfjell. Werner Heel scavalcato in testa alla classifica di specialità : Christopher Neumayer si è aggiudicato la seconda discesa di Coppa Europa in programma a Kvitfjell, in Norvegia. L’austriaco ha fatto meglio di tutti, con il tempo di 1’34″69, precedendo lo svizzero Urs Kryenbuehl ed un altro austriaco, Christoph Krenn, rispettivamente di 28 e 33 centesimi. Non una bella notizia per Werner Heel, superato in testa alla classifica di specialità proprio da Neumayer, che ora comanda con 324 punti. ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 14 al 18 marzo si disputeranno le Finali della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Ad Are (Svezia) tutte le grandi stelle del circuito si daranno appuntamento per le ultime gare della stagione che, in alcuni casi, saranno determinanti anche per l’assegnazione delle varie Sfere di Cristallo. Sofia Goggia va a caccia del trofeo in discesa libera, dovrà difendere 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn. Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2018 : i qualificati dell’Italia. Sofia Goggia ad Are per vincere la Coppa di discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino volge al termine. Manca un solo weekend di gara prima delle Finali di Are, dal 14 al 18 marzo. All’ultima settimana di gare sulle nevi svedesi possono partecipare i primi 25 più il campione del Mondo juniores di ogni specialità, oltre agli atleti che hanno più di 500 punti in classifica generale. Le gare dell’ultimo weekend hanno dunque già promosso diversi atleti dell’Italia. Per quanto ...

Sci alpino : oro per Federica Brignone nella combinata di Crans Montana : Trionfo per Federica Brignone nella combinata di sci alpino a Crans Montana in Coppa del Mondo . L'azzurra ha conquistato l'oro grazie alla manche di slalom nella quale ha fatto registrare il terzo tempo parziale che le ha permesso di recuperare quattro posizioni rispetto al superG. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : sette i convocati azzurri per la discesa e il supergigante di Kvitfjell : Gli uomini jet a Kvitfjell per una discesa e un supergigante. Fill difende il titolo vinto l'anno scorso, gli azzurri in gara Sono sette i convocati per il doppio appuntamento con la Coppa del Mondo maschile sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, dove sabato 10 marzo si correrà una discesa alle ore 11.00 e domenica 11 marzo un supergigante alle ore 10.30. Si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Werner Heel si piazza terzo nella discesa di Kvitfjell e vola in testa alla classifica di specialità! : Buone notizie dall’Italia maschile dello sci alpino. nella discesa di Coppa Europa di Kvitfjell è arrivato il 14esimo podio stagionale per gli uomini. Ad ottenerlo è stato Werner Heel, che si è classificato terzo. È stata una battaglia sul filo dei centesimi perché il 35enne azzurro ha sfiorato la vittoria, distante solo 5 centesimi dal miglior tempo del norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Al secondo posto si è piazzato invece lo ...

Toscana - Soccorso alpino : sconsigliati i percorsi Scialpinistici o escursioni con ciaspole in tutto l’appennino : Le recenti nevicate, il rialzo delle temperature e l’appesantimento della neve stanno profondamente trasformando le condizioni della montagna. Nelle ultime ore, spiega il Soccorso alpino speleologico toscano (Sast), “si segnala una generale criticità soprattutto in Appennino, dove si sono verificati distacchi nella zona del Monte Cusna e del Cerreto. La presenza di accumuli nevosi e cornici rende molto pericolosa qualsiasi tipo di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Federica Brignone tra le grandi azzurre della storia. Azzurri in crisi nelle discipline tecniche : La vittoria nella combinata di Crans Montana proietta Federica Brignone tra le più grandi dello sci alpino azzurro. La milanese ha toccato quota otto trionfi in Coppa del Mondo, agganciando Karen Putzer sul terzo gradino del podio di una classifica che vede in testa Deborah Compagnoni (16) davanti ad Isolde Kostner (15). Una vittoria che ha sancito definitivamente le qualità da polivalente di Brignone, che se non fosse stato per i problemi ...

