Sandra Milo | ' Gli uomini mi picchiavano | non denunciavo perché avevo vergogna'

Sandra MILO/ Ciro - la vita per i figli e le violenze subite (Mattino 5) : SANDRA MILO, la musa di Federico Fellini, a 84 anni continua a lavorare per il benessere dei figli Ciro e Azzurra: l'attrice si racconta tra i successi di ieri e i sacrifici di oggi.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:56:00 GMT)

Sandra Milo commossa a Mattino 5 : “Mi vergognavo” : Mattino Cinque: Sandra Milo ricorda le violenze subite e si commuove A Mattino 5 protagonista della puntata di oggi è stata Sandra Milo elogiata da Federica Panicucci e dai suoi ospiti tra cui Alessandro Cecchi Paone e Silvana Giacobini per la sua energia e per la sua bontà di voler lavorare ancora per amore dei figli. Insomma, tutto stava andando nel migliore dei modi fino a che la Giacobini ha chiesto all’attrice come abbia fatto a ...

Sandra Milo riceverà giovedì il Nastro d'Argento alla Casa del Cinema : Domani, giovedì 8 marzo, la Casa del Cinema di Roma , Largo Marcello Mastroianni 1, ospiterà Sandra Milo , la musa ispiratrice di Federico Fellini. L'attrice presenterà il documentario a lei dedicato '...

Milly Carlucci - Sandra Milo e Filippa Lagerback dicono 'no' a Ballando con le stelle : Anche Milly Carlucci riceve due di picche. Ci sono alcuni personaggi che la conduttrice avrebbe fortemente voluto a Ballando con le stelle , ma hanno rifiutato. Come rivela Alberto Dandolo su Oggi , ...

Sandra Milo contro Virginia Raffaele / "È un peccato che sprechi questo talento a denigrare le donne" : Sandra Milo a Storie Italiane si racconta a 360° con Eleonora Daniele: dal suo unico grande amore Federico Fellini, alle mancate scuse di Virginia Raffaele e il suo ultimo film.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:47:00 GMT)

Sandra Milo a Che fuori tempo che fa ricorda il suo grande amore : “Il primo bacio con Fellini? Sono svenuta” : A Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, Sandra Milo ricorda con affetto il primo bacio con il suo grande amore Federico Fellini: “Mi ha baciato, era una cosa che sognavo e alla fine Sono svenuta. Meno male che ero in camerino e Sono caduta sul lettino. Federico poi mi disse: ma come? una come te che sviene per un bacio? Che bamboccia…” L'articolo Sandra Milo a Che fuori tempo che fa ricorda il suo grande amore: “Il primo bacio ...

Sandra MILO/ L'attrice svela : "Ecco perché nei film mi doppiavano sempre" : Video, SANDRA MILO racconta la sua vita burrascosa a Che fuori tempo che fa: dal famoso video del figlio Ciro fino al caso molestie, "si può sempre dire di no". E su Virginia Raffaele..(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:55:00 GMT)

”Cosa ha fatto dopo avermi imitata”. Sandra Milo contro Virginia Raffaele : il siluro diretto e pesantissimo dell’attrice : È ancora gelo tra Virginia Raffaele e Sandra Milo. L’attrice, 84 anni, non ha dimenticato ancora l’imitazione della comica a Sanremo. Intervistata dal Corriere della Sara, Sandra Milo ha toccato varie questioni, dal suo amore verso Federico Fellini alla carriera; dalle molestie sessuali alla violenza, arrivando fino a Sanremo. In questa occasione l’attrice è tornata a parlare dell’imitazione interpretata da ...

Sandra Milo/ Il ricordo di Federico Fellini : "Parlo ancora oggi con lui - non voleva morire..." : Video, Sandra Milo racconta la sua vita burrascosa a Che fuori tempo che fa: dal famoso video del figlio Ciro fino al caso molestie, "si può sempre dire di no". E su Virginia Raffaele..(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:37:00 GMT)