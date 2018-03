San Pellegrino | la veglia in chiesa «Davide | un costruttore di legami»

Terremoto Norcia : ancora demolizioni a San Pellegrino : Il Comune di Norcia ha emanato una doppia ordinanza di demolizione per gli edifici danneggiati dal Terremoto del 2016 a San Pellegrino. Si tratta di due richieste di abbattimento una decina di immobili: in una delle due ordinanze si richiede anche l’intervento di una squadra speciale che dovrà smaltire correttamente l’eternit presente nelle macerie. San Pellegrino è tra le località maggiormente colpite dal sisma: le demolizioni sono ...

Terremoto Norcia : riprese le demolizioni a San Pellegrino : riprese le demolizioni a San Pellegrino di Norcia, una delle località maggiormente colpite dal Terremoto del 2016: il Comune ha ordinato di abbattere una decina di edifici per questioni di sicurezza e per consentire di proseguire nel piano degli abbattimenti, fase preparatoria per la ricostruzione del Paese. Al momento i vigili del fuoco, ai quali e’ stata affidata l’esecuzione dell’ordinanza, abbatteranno soltanto tre case, ...

"Temevo rimorsi e invece...". Pellegrino - argento peSante : E, non dimentichiamolo, ha anche il migliore allenatore del mondo. 'Questo lo dite voi, grazie, ma di sicuro lavorare con campioni così è facile, io do il massimo, ma non faccio sempre programmi ...

Temevo rimorsi e invece.... Pellegrino - argento peSante : PyeongChang - Sulle tribune allo stadio del fondo non c'è ressa, i tifosi se ne stanno a gruppi ordinati, i norvegesi di qua, gli svedesi tutti in giallo di là, i finlandesi con mille bandiere più in basso, i russi defilati. Lo zio e i tre amici di Federico Pellegrino arrivati da Nus stanno lungo la pista, sventolano l'unico tricolore della serata, ma ci vuole un attimo a capire che nel fondo il tifo è universale, perché quando i ...

Terremoto : nuove demolizioni a San Pellegrino di Norcia : A San Pellegrino di Norcia e’ stata ordinata una maxi demolizione che interessera’ una decina di abitazioni lesionate dal Terremoto. Il sindaco Nicola Alemanno ha infatti firmato il via libera a un nuovo e profondo intervento in quella che e’ una delle frazioni piu’ duramente colpite dal sisma. Se non vi saranno opposizioni all’ordinanza, le ruspe entreranno in azione il prossimo 7 febbraio. Terminate le operazioni ...

Sci alpino - Lindsey Vonn torna in pista! Allenamenti al San Pellegrino con l’Italia maschile di Paris e Fill : La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino non sta riservando molto spazio alle discipline veloci per quanto riguarda le ragazze che così devono mantenersi in forma attraverso gli Allenamenti. Tra loro anche la grande stella Lindsey Vonn che, nonostante i problemi fisici, ha deciso di rimettersi prontamente in pista per arrivare nel miglior modo possibile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La statunitense sarà in azione sul Passo San ...