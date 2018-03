hwbrain

: Samsung Internet Beta 7.2 le novità: ancora più sicurezza - - AppleFeedNews : Samsung Internet Beta 7.2 le novità: ancora più sicurezza - - zazoomnews : Samsung Internet Browser Beta 7.2 introduce la navigazione protetta e non solo - #Samsung #Internet #Browser… - zazoomblog : Samsung Internet Browser Beta 7.2 introduce la navigazione protetta e non solo - #Samsung #Internet #Browser… -

(Di giovedì 8 marzo 2018) La futura versione di7.2, ora in fase, promettono nuove funzionalità per un navigazione protetta e per laonline della vostra privacy.Da poche ore il colosso coreano ha annunciato una nuova versionedel suo browser mobile per navigare sutramite il vostroGalaxy o comunque uno smartphone android compatibile.Stiamo ovviamente parlando di, che al momento ha raggiunto al versione7.27.2: lein arrivoDa quello che sappiamo la nuova versione7.2 ha un nuovo e aggiornato motore interno per la visualizzazioni di pagine web e promette prestazioni migliorate sopratutto per i dispositivi con poca memoria ram.7.2 lepiùat HWBrain.it.