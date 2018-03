Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ Venderà più della gamma S8? Buoni i pre-ordini in Canada

Il Samsung Galaxy S9 venderà il 50% in meno rispetto al modello S8 : Siamo in attesa dell'arrivo in Italia dei nuovi Samsung, il Galaxy S9 e il Galaxy S9 Plus. E' stata annunciata la data di uscita nel nostro Paese: esattamente sarà in vendita il 16 marzo 2018. La casa produttrice sudcoreana crede molto in questo top di gamma e spera di allargare la fetta di mercato. La Yonahp New Agency ha riportato l'intervista rilasciata da un rappresentante della Samsung Electronics, che ha dichiarato che le aspettative di ...

Disponibile online il manuale utente di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Samsung pubblica sul suo sito il manuale utente online di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, che include le caratteristiche tecniche e soprattutto permette di scoprire più da vicino le nuove funzionalità offerte dai flagship 2018 del produttore. L'articolo Disponibile online il manuale utente di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vale la pena passare da Samsung Galaxy S8 a Galaxy S9? Per me NO [Video] : Se hai già un Galaxy S8, per me non ha nessun senso comprare il Samsung Galaxy S9. Il motivo? Te lo spiego in questo video. Confronto Galaxy S8 e Galaxy S9: ha senso fare il passaggio dal vecchio al nuovo smartphone? passare da Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8 ha senso? In occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona, […]

Tre sorprese con l’aggiornamento XXU2DRB6 di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind - il punto : Sia i Samsung Galaxy S7 che gli S7 Edge brandizzati Wind sono disposti in fila per ricevere la notifica di aggiornamento alla serie firmware 'XXU2DRB6', dal peso di 391.61 MB. Se ne sta discutendo in questi minuti sul nostro gruppo Facebook dedicato, dove sono arrivate puntuali una serie di segnalazioni che non lasciano spazio ad altra interpretazione. Si tratta di un pacchetto niente affatto avido di novità, che porta innanzitutto con sé la ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Efficace riduzione del rumore - non convincono le Emoji AR : Tra pochi giorni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus arrivano ufficilamente sul mercato. Promossa la riduzione del rumore, soprattutto nelle foto notturne, non convincono le Emoji AR.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Svolta 3 Italia su Samsung Galaxy S8 Plus : aggiornamento Oreo con XXU1CRB7 : Svolta importante anche da parte di 3 Italia per i Samsung Galaxy S8 Plus, che ricevono anch'essi l'aggiornamento del proprio OS ad Android Oreo 8.0. Proprio a cavallo dei giorni in cui il file OTA aveva iniziato a fare il giro del nostro Paese sui modelli no brand e serigrafati Vodafone, ecco arrivare anche il giorno destinato alle varianti che apportano la firma dell'operatore H3G, dal peso specifico di 1023,97 MB (inutile dirvi che la ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scomoda : Tra le novità dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus vi è anche il posizionamento posteriore del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scomoda è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy S9 venderà più di Galaxy S8? Intanto Samsung rilascia Experience App : Come andranno le vendite del Galaxy S9 rispetto al Galaxy S8? Intanto Samsung rilascia la Experience App per tutti coloro che vogliono sapere di più sulle nuove ammiraglie.I Preordini in vari paesi dei nuovi top di gamma Galaxy S9 e S9+ sono iniziati e, secondo quanto trapelato da una fonte ufficiale, Samsung spera vivamente che le vendite saranno migliori rispetto alla passata gamma Galaxy S8.Samsung Galaxy S9 venderà di più del Galaxy ...

Con la nuova Experience app potete “provare” Samsung Galaxy S9/S9 Plus : Samsung pubblica sul Google Play Store la nuova "Experience app for Galaxy S9/S9+", che consente di "provare" alcune delle funzionalità e delle caratteristiche dei nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus appena presentati al MWC 2018. L'articolo Con la nuova Experience app potete “provare” Samsung Galaxy S9/S9 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge arriva il nuovo firmware di marzo 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare i nuovi aggiornamenti firmware di marzo 2018 per i Galaxy S7 e S7 Edge brandizzati Vodafone: i dettagli.Segnaliamo che da poche ore il colosso dell’elettronica Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i suoi smartphone ex top di gamma Galaxy S7 SM-G930F e Galaxy S7 Edge SM-G935F.Samsung Galaxy S7 e S7 Edge iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento firmware di marzo ...

Essential Phone ha venduto più di quanto anticipato mentre i pre-ordini dei Samsung Galaxy S9 non decollano : Stando alle ultime informazioni, le vendite di Essential Phone PH-1 potrebbero essere andate un po' meglio rispetto a quanto riportato nelle scorse settimane L'articolo Essential Phone ha venduto più di quanto anticipato mentre i pre-ordini dei Samsung Galaxy S9 non decollano è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Prende il via l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone oggi 6 marzo : i dettagli : Il giorno è arrivato: l'aggiornamento dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodaone ad Oreo è partito proprio oggi 6 marzo. L'operatore ha tenuto fede alla parola data con la pianificazione dei suoi update, condivisa qualche giorno fa con i nostri lettori ed in effetti Android 8.0 sta gradualmente toccando tutti i dispositivi interessati. I firmware dedicati al major update sono i seguenti: G950FXXU1CRAP per il modello Galaxy S8 no brand e il ...

Samsung Galaxy S9 : migliori cover e pellicola di vetro : Samsung ha presentato da pochissimo i nuovi smartphone della linea S9 e noi siamo già intenti a redigere questa guida d’acquisto che vi aiuterà a proteggere al meglio i vostri gioiellini. Dal punto di vista delle dimensioni infatti è cambiato poco o nulla, a parte la disposizione del sensore d’impronte, situato questa volta subito sotto la fotocamera. Il vantaggio di questo cambiamento a metà è che molti produttori sono riusciti ad ...

Mezzo flop Samsung Galaxy S9 rispetto all’S8 : due verità dietro le prevendite negative : Il Samsung Galaxy S9, come era ampiamente prevedibile, non ha portato con sé novità rivoluzionarie rispetto a quanto abbiamo avuto modo di toccare con mano nell'ultimo anno grazie al Samsung Galaxy S8. Se quest'ultimo ha rappresentato un momento di rottura rispetto al passato della "linea S", sia dal punto di vista hardware, sia sul fronte del design, lo stesso certo non si può dire per il top di gamma che è stato svelato dal produttore coreano ...