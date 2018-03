Salvini e il governo di minoranza | no ad accordi organici con i partiti

Governo - Emiliano : “No M5s? Dobbiamo elencare cosa noi pensiamo di Salvini e Berlusconi?” : Michele Emiliano continua nel suo controcanto, e rilancia la proposta di un sostegno del Pd al M5s per la formazione di un Governo, rigorosamente basato su un programma da definire. Ospite al L’Aria che Tira a La7, Emiliano commenta i tanti attacchi che nella precedente legislatura sono venuti dal M5s: “Devo ripetere tutto quello che noi del Pd abbiamo detto e pensiamo di Salvini e Berlusconi?” L'articolo Governo, Emiliano: ...

Governo : Marcucci - Salvini-Di Maio rispondano a Colle - Pd opposizione : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Salvini e Di Maio rispondano subito all’appello alla responsabilità del capo dello Stato. Sono infatti Lega e 5 Stelle a dover risolvere il rebus della governabilità. Il Pd, che pure resta al centro di una morbosa attenzione giornalistica, ripartirà dall’opposizione”. Lo afferma il senatore dem, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, Salvini-Di Maio rispondano a Colle, Pd ...

Portas : governo Salvini-Di Maio per capire loro capacità : Roma – Portas: vorrei governo Salvini-Di Maio per vedere loro capacità Roma – Di seguito le affermazioni di Giacomo Portas, leader dei Moderati ed eletto... L'articolo Portas: governo Salvini-Di Maio per capire loro capacità proviene da Roma Daily News.

Governo - il piano di Giorgetti : Centrodestra unito al Colle per indicare Salvini : "Salire insieme al Quirinale avrebbe un senso: indicherebbe chiaramente che Salvini è il candidato della coalizione del Centrodestra". Dai microfoni di Radio anch'io su Radio1 Rai il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, traccia il piano delineato dal Carroccio per "affrontare" Sergio Mattarella al Colle e chiedergli l'incarico di Governo. Un'incarico che investirebbe tutto il ...

Governo : Giorgetti - centrodestra insieme al Colle per indicare Salvini : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – ‘Salire insieme al Quirinale avrebbe un senso. Indicherebbe chiaramente che Salvini è il candidato della coalizione del centrodestra”. Così il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, ai microfoni di Radio anch’io. L'articolo Governo: Giorgetti, centrodestra insieme al Colle per indicare Salvini sembra essere il primo su CalcioWeb.

E' rebus incarico di governo per Di Maio e Salvini : Intanto le forze in campo si preparano alla battaglia per la presidenza di Camera e Senato. Il 23 marzo la prima riunione del nuovo Parlamento -

Salvini : vedrò altri partiti. Ma Fi pensa a governo di minoranza : Roma, 7 mar. , askanews, Matteo Salvini ribadisce di puntare a governare. E per dimostrare che sta facendo sul serio, aggiunge anche di essere 'pronto a incontrare le forze politiche rappresentate in ...

Salvini : 'dialoghiamo - ma intanto lavoriamo per squadra di governo' : Il leader della Lega rivendica anche il ruolo di leader della coalizione che ha vinto. Berlusconi: 'Sosterremo il suo tentativo di formare il governo, sono convinto che in Parlamento si troveranno i ...

Matteo Salvini - la squadra di governo : Giulia Bongiorno ministro della Giustizia : Da quando è passata alla Lega Giulia Bongiorno è la candidata principale alla guida del ministero della Giustizia in un ipotetico governo Salvini . Le sue priorità, come aveva lei stessa annunciato in ...

Salvini : lavoriamo a squadra governo - pronti a incontrare partiti : Roma, 7 mar. , askanews, 'Andare al governo è il nostro obiettivo. Stiamo lavorando alla squadra e, nel rispetto delle scelte del presidente della Repubblica, siamo pronti a incontrare le forze ...

Salvini premier? Solo incaricato Dal Pd massimo 15 parlamentari Governo - Centrodestra pessimista : Centrodestra al lavoro per cercare una soluzione dopo la mancata vittoria, quantomeno in termini assoluti, alle elezioni politiche del 4 marzo. Primo punto: tutta la coalizione andrà, molto probabilmente con una delegazione unitaria... Segui su affaritaliani.it

Salvini stana Pd e Cinque Stelle : Intesa su poltrone e governo? : "È incredibile che dopo un voto che ha cambiato gli equilibri e il volto del Paese, cacciato ministri ci sia un governo delegittimato che mette mano a rinnovi di incarichi importanti e non urgenti come quelli dei Servizi". Per Matteo Salvini non è solo una mossa "vergognosa", ma anche un primo passo verso l'accordo tra il Partito democratico (o quello che ne resterà dopo la rottura con Matteo Renzi) e ...