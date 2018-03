Russia verso le presidenziali Putin imbattibile ma in calo nei sondaggi

Sampaoli verso il no a Icardi : niente Russia 2018 per “scarso feeling” coi compagni : Sampaoli verso il no a Icardi: niente Russia 2018 per “scarso feeling” coi compagni Una doccia fredda non certo piacevole in questo momento. Continua a leggere L'articolo Sampaoli verso il no a Icardi: niente Russia 2018 per “scarso feeling” coi compagni sembra essere il primo su NewsGo.

Stati Uniti verso sanzioni alla Russia nelle prossime settimane : Le sanzioni che gli Stati Uniti intendono imporre alla Russia potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Lo ha annunciato il segretario Usa al Tesoro, Steve Mnuchin. "Lavoriamo a delle sanzioni ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia giocherà a Modena! Super sfide a USA - Russia e Francia verso la Final Six : Ora è ufficiale: l’Italia giocherà a Modena le proprie partite casalinghe della Nations League 2018 di Volley maschile, la nuova competizione per Nazionali che sostituisce la World League. I ragazzi di Chicco Blengini scenderanno in campo al PalaPanini dal 22 al 24 giugno: sarà l’ultimo weekend della fase preliminare, potrebbero essere tre incontri decisivi per la qualificazione alla Final Six che si giocherà a Lille. Gli azzurri e ...

'Piano nucleare come deterrente verso Russia' : Le armi nucleari leggere potrebbero essere montate sui missili dei sottomarini o sui missili Cruise Con l'era Trump tramonta defnitivamente la politica di Obama in tema di nucleare e con esso l'...

Calciomercato - Batshuayi verso il BoRussia Dortmund. Giroud al Chelsea : LONDRA - Sta per completarsi il valzer d'attaccanti sull'asse Dortmund - Londra . Dopo l'ufficialità del passaggio di Pierre-Emerick Aubameyang all' Arsenal , in Inghilterra danno per fatto il ...

Mondiali - l'Ifab raccomanda la Var in Russia : si va verso il sì : La riunione di oggi all'Ifab, ente che definisce le regole del calcio, si è svolta all'insegna della Var, analizzando lo studio dell'università di Leuven sull'uso della tecnologia in campo. I ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 Apertura verso la Russia : soltanto 111 bocciati - delegazione con oltre 300 atleti? : Durante l'attuale stagione invernale, il gruppo selezionato di atleti russi ha subito i test più severi in tutto il mondo, come raccomando dal gruppo di lavoro antidoping pre-Giochi '.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Apertura verso la Russia : soltanto 111 bocciati - delegazione con oltre 300 atleti? : Il CIO aveva incaricato una Commissione Esecutiva di valutare gli atleti russi pre-iscritti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il direttivo doveva verificare l’eventuale coinvolgimento degli atleti con il sistema doping di Stato che ha portato all’esclusione della Russia dai Giochi. L’esito è sorprendente: dei 500 pre-iscritti ne sono stati bocciati soltanto 111, i restanti 389 rispettano i requisiti richiesti dal ...

Dalla Russia in arrivo un'irruzione gelida verso il centro del Continente. Domenica punte di -15°C : Roma - ALTA PRESSIONE SULLA SCANDINAVIA. Tutto sta per accadere per colpa dell'alta pressione che si è posizionata sulla Scandinavia orientale. Messa in quella posizione costringe le masse d'aria presenti sul suo fianco destro e seguire una traiettoria sudoccidentale, spingendole dalle gelide pianure russe verso l'Europa centrale. Le temperature risultano già piuttosto basse lungo i confini russi, tanto che le minime di ...

Cina - Russia e Usa verso le rotte del Nord. È cominciata la grande guerra dell’Artico : Nella conferenza stampa di fine 2017 Vladimir Putin ha voluto mettere le cose in chiaro sulle ambizioni di Mosca al Polo Nord: «La ricchezza della Russia crescerà con l’espansione nell’Artico». Putin ha anche detto che il potenziamento industriale russo in Artico avverrà in cooperazione con la Cina. Un monito a Washington colto da uno che di energi...

Francia : asse del commercio dall'Europa alla Cina attraverso la Russia - : Lo ha detto il ministro francese dell'economia e delle finanze, Bruno Le Maire. "Stiamo passando da un mondo in cui dominano esclusivamente le relazioni transatlantiche, a uno più equilibrato" ha detto il ministro in un'intervista al Wall ...