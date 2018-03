Roma | scienza e tecnica della motocicletta | pillole di teconlogia al Motodays

Promozione della scienza : online l'avviso pubblico 'Eureka! Roma 2018'. Proposte fino al 12 marzo : E' stato pubblicato sull'Albo Pretorio e qui sul sito di Roma Capitale l'avviso pubblico 'Eureka ! Roma 2018' che mette a disposizione 500mila euro per realizzare progetti di Promozione della scienza tra il 19 aprile e il 3 giugno. C'è tempo fino al 12 marzo per presentare le Proposte . Tra i criteri di valutazione la capacità del progetto di sensibilizzare su temi scientifici e di offrire ...

Elezioni - Lorenzin : “Se vinco farò ministero della Famiglia. Raggi? Si occupi delle voragini a Roma e non della scienza” : “Se sarò io a vincere le Elezioni farò un grande ministero della Famiglia, del Benessere e della Salute delle persone. E ci metto dentro anche la lotta alla droga“. Lo annuncia a Faccia a Faccia (La7) Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera. Lorenzin ammette gli errori commessi nella campagna per il Fertility Day, poi difende la legge sui vaccini, dando una stoccata ...