Roma in tilt per le buche | la Procura apre un' inchiesta

Sciopero 8 marzo - a Roma e Napoli traffico in tilt. Milano - metro regolari e pochi disagi : Corse ridotte sulla metro A e B di Roma per lo Sciopero in corso in Atac. L'Usb, infatti, ha aderito all'appello di 'Non Una di Meno' proclamando lo Sciopero generale di 24 ore, anche...

Roma : Traffico in tilt a causa dello sciopero : Roma: Sette Km di coda a Settecamini, le consolari verso la Capitale sono tutte congestionate Roma – Molto congestionato il Traffico nella Capitale a causa... L'articolo Roma: Traffico in tilt a causa dello sciopero proviene da Roma Daily News.

Maltempo a Roma - buche e voragini nelle strade : traffico in tilt - città nel caos : La neve ma soprattutto la pioggia che cade quasi ininterrottamente da giorni sulla Capitale hanno deteriorato ulteriormente il gia’ malandato manto stradale, per la disperazione dei Romani. buche piene di acqua causano rallentamenti continui sia in centro che in periferia. Quelle più pericolose vengono ‘presidiate’ da vigili che le segnalano ad automobilisti, motociclisti e pedoni. Allagamenti, voragini piene d’acqua, ...

Roma - cavo elettrico cade su un tir Muro Torto in tilt - tutti in fila da Prati : Cinque ore di passione a Roma Nord e anche in centro per il blocco totale in direzione San Lorenzo di via del Muro Torto, piazza Fiume e piazzale di Porta Pia. Colpa di un cavo elettrico che si è ...

A Roma traffico in tilt a causa di buche e allagamenti - : Nella Capitale piove ininterrottamente da diverse ore e l'acqua ha riempito le voragini presenti nel manto stradale dissestato. Questo ha causato forti rallentamenti e ha fatto impantanare numerose ...

Roma : buche su Salaria - code sul Gra incidenti in tutta Roma : traffico in tilt : «traffico molto intenso. 7 km di code sul tratto urbano della A24 da Settecamini alla Tangenziale est verso il centro; nel senso di marcia opposto si sta in coda da Tor Sapienza al Raccordo per le ...

GELICIDIO E MALTEMPO - RIAPERTE LE AUTOSTRADE/ Neve Emilia Romagna - A13 chiusa : aeroporto Bologna in tilt : MALTEMPO, Neve e GELICIDIO, ultime notizie: riaprono tutte le AUTOSTRADE. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.Treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:28:00 GMT)

Roma - traffico in tilt sul Gra : A Roma sul Raccordo Anulare in interna traffico congestionato tra la Casilina e l'Ardeatina e tra la Diramazione Roma nord dell'A1 e la Nomentana; in esterna code nei pressi dell'Aurelia e tra Pisana ...

Maltempo - polemica per i treni in tilt intorno a Roma. “Mancanti o rotti i sistemi per scaldare gli scambi” : Tutta colpa delle “scaldiglie“. Cioè i sistemi installati negli scambi ferroviari per evitare che ghiaccino e impediscano il corretto passaggio dei vagoni. intorno alla stazione Termini gli scambi sono circa 300 e la metà, secondo il Corriere della Sera, è sprovvisto di scaldiglie. In altri casi ci sono ma non hanno funzionato a dovere. Così lunedì Rete ferroviaria italiana ha dovuto mandare squadre di operai a cercare di risolvere ...