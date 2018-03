Roma | Cerca di affittare un appartamento non suo | denunciato

LIVE Pagelle Napoli- Roma - Serie A in DIRETTA : i partenopei vogliono continuare a sognare - i giallorossi cercano l’impresa nella bolgia del San Paolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Napoli-Roma , big match della 27esima giornata di Serie A. Al San Paolo vedremo una grandissima sfida tra la squadra di Sarri, che vuole continuare a sognare uno storico scudetto e quella di Di Francesco, che cerca l’impresa per tornare tra le prime quattro. Una partita che si preannuncia molto spettacolare per il grande tasso tecnico dei due organici specialmente nel settore offensivo, ...

Casamica Onlus cerca volontari a Roma : Casamica Onlus – organizzazione di volontari ato che da oltre 30 anni accoglie i malati costretti a spostarsi in altre città per sottoporsi a cure e... L'articolo Casamica Onlus cerca volontari a Roma su Roma Daily News.

Centrodestra in cerca di unità a Roma - restano le divisioni su Tajani candidato : Domani pomeriggio nella Capitale la riunione pubblica dei leader come chiesto da Giorgia Meloni. Intanto Salvini boccia anche l'ipotesi di un ritorno di Berlusconi a P. Chigi, se si dovesse tornare ...

“Provaci ancora Brancusi” di Pietro Quadrino : un Roma nzo autobiografico alla ricerca del vero amore : “[…] Non riesco a spiegarmi il perché, ma se dovessi scegliere un posto dove nascondermi al mondo, andrei ad Anversa. I pavimenti delle strade sono scuri, le case sono scure, il cielo è scuro, le chiese sono scure. Ad Anversa sembrano celarsi tutti i segreti che le persone non possono più portarsi dietro: li hanno […]

Roma - tre centravanti in cerca di una maglia : Sono in tre ma fino ad adesso è come se ce ne fosse stato soltanto uno. 'No Dzeko, no party', suggerirebbe una vecchia e fortunata pubblicità, anche se il bosniaco è a corto di fiato , 2803 minuti ...