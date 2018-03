Roma | avvicina i passanti e li raggira | colpisce ancora la sexy-ladra seriale di orologi

Bologna - si avvicina un ‘bonus’ legato a Destro : 3 milioni da versare alla Roma se… : Il centravanti del Bologna, Mattia Destro, ha segnato sabato una rete importante nella vittoria della squadra di Donadoni contro il Bologna. Destro è arrivato dunque a 25 reti messe a segno con la maglia dei felsinei, avvicinandosi ad un bonus presente nel contratto. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera infatti, al momento del gol numero 30 di Destro a Bologna, il club sarà costretto a versare 3 milioni di euro alla Roma, squadra che ...

LIVE Pagelle Shakhtar Donetsk-Roma - Champions League in DIRETTA : giallorossi in Ucraina per avvicinarsi ai quarti - Edin Dzeko e Cengiz Under all’attacco! : Nel gelo di Kharkiv (sono previsti -7°) in Ucraina, la Roma scende in campo contro lo Shakthar Donetsk (ore 20.45) per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un impegno non semplice per la squadra di mister Eusebio Di Francesco che se la vedrà contro una rivale temibile (come ricordiamo bene ha eliminato il Napoli nel suo girone) che sul proprio terreno di gioco, e nel suo clima, sa sempre esaltarsi. I giallorossi si ...

Pagelle LIVE Shakhtar Donetsk-Roma - Champions League 2018 : giallorossi in Ucraina per avvicinarsi ai quarti - Edin Dzeko e Cengiz Under all’attacco! : Nel gelo di Kharkiv (sono previsti -7°) in Ucraina, la Roma scende in campo contro lo Shakthar Donetsk (ore 20.45) per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un impegno non semplice per la squadra di mister Eusebio Di Francesco che se la vedrà contro una rivale temibile (come ricordiamo bene ha eliminato il Napoli nel suo girone) che sul proprio terreno di gioco, e nel suo clima, sa sempre esaltarsi. I giallorossi si ...

Stadio Roma : Raggi "sogno si avvicina" : Roma, 20 FEB - "Il sogno dello Stadio a Tor di Valle si avvicina. Ieri abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti per dotare Roma di #unoStadiofattobene e di tutte le infrastrutture necessarie a ...

Roma - Under lampo : battuto il Verona. I giallorossi si avvicinano alla zona Chiampions : Un lampo di Under , il suo primo in Serie A, permette alla Roma di espugnare il Bentegodi e di ritrovare la vittoria che mancava da dicembre. La formazione di Di Francesco supera di misura , 1-0, il ...

Roma - Dzeko-Chelsea - si tratta. Intanto si avvicina Deulofeu : Anche ieri tanti contatti, molte telefonate, ma niente fumata bianca. Come previsto, bisognerà aspettare la fine del weekend per capire l'esito conclusivo della telenovela-Dzeko. Va al Chelsea o no? ...

Roma - Emerson si avvicina al Chelsea : gli agenti volano a Londra : Si avvicina il passaggio di Emerson Palmieri dalla Roma al Chelsea . Come scrive il Corriere dello Sport , g li agenti dell'esterno italo-brasiliano , che piace anche alla Juventus, si trovano a Londra per trattare coi blues.

Fotinì Peluso è Micol/ La ragazza in ospedale : Emma e Agostino si riavvicinano (Romanzo Famigliare) : La giovane attrice Fotinì Peluso interpreta Micol Pagnotta nella fiction "Romanzo Familiare" di Francesca Archibugi. Doppio appuntamento lunedì 15 e martedì 16 gennaio su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:35:00 GMT)

Romanzo Famigliare - terza puntata : Emma flirta con Giorgio ma il malore di Micol riavvicina Agostino : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Romanzo Famigliare: anticipazioni episodi 15 gennaio Mentre la Fondazione diventa sempre più ...

VITTORIA PUCCINI E' EMMA/ Divisa in amore tra Agostino e Giorgio - si riavvicina al padre? (Romanzo Famigliare) : Nella seconda puntata di Romanzo Famigliare, serie tv di Rai 1, EMMA, personaggio interpretato da VITTORIA PUCCINI, si riavvicinerà al padre. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 06:42:00 GMT)

Il sindaco Raggi al Circo Massimo : 'Auguri a tutti - che Roma possa sentirsi una comunità'. E Di Maio non si avvicina al palco : E sul fatto che l'Emilia Romagna prenda i rifiuti di Roma utilizzando anche il termovalorizzatore di Parma? 'Oggi - taglia corto il candidato premier - non si parla di politica, è il primo dell'anno'.

Calciomercato Roma - si avvicina il colpo dal Barcellona - l’agente svela : “veniamo anche in prestito” : Calciomercato Roma – La Roma è alla ricerca di un esterno di difesa. I giallorossi hanno messo nel mirino Matteo Darmian ma soprattutto Aleix Vidal, ai margini del Barcellona ed ex pallino di Monchi. Il suo procuratore per l’Italia ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di ‘Teleradiostereo’: “Confermo l’interesse per il giocatore da parte della Roma, ne ho già parlato con Monchi. Aleix, del resto, ...