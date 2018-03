: Rigettata istanza revisione Dell'Utri - NotizieIN : Rigettata istanza revisione Dell'Utri - cronista73 : Vide killer don Diana, rigettata l’istanza di «vittima innocente» -

La Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta dipresentata dall'ex senatore di FI Marcellocondannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa con sentenza ormai definitiva. Respinta anche la richiesta di sospensione'esecuzionea pena avanzata dalla stessa Procura generale. "Evidentemente la pronunciaa Cedu, che ha stabilito che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa esiste nel nostro ordinamento solo dal 1994,non vale per", i legali.(Di giovedì 8 marzo 2018)