Rifiuti | Musumeci | no a termovalorizzatore Valle del Mela | avviare bonifica

Rifiuti : Musumeci - aspettiamo provvedimento Protezione civile : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - "Stiamo aspettando il provvedimento della Protezione civile". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci risponde alle domande dei giornalisti in merito alla gestione della crisi dei Rifiuti in Sicilia e di quella idrica nel palermitano. Lo scorso 8 febb

Sicilia : Musumeci - in un paio d'anni crisi Rifiuti solo un brutto ricordo : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - “Sono contento che il Consiglio dei ministri abbia aderito alla nostra richiesta di concessione di poteri straordinari per poter superare le criticità causate dal gravissimo ritardo accumulato negli anni. Di questo voglio ringraziare il premier Paolo Gentiloni nel quale

Sicilia : Lupo (Pd) - Musumeci non ha più alibi - adesso soluzioni per acqua e Rifiuti : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Ancora una volta il governo nazionale dimostra grande attenzione per la Sicilia. Ora tocca al governo regionale sapere affrontare questa situazione, senza scaricare responsabilità sui Comuni e senza continuare ad accusare altri di uno scenario che oggi ha contorni ben

Rifiuti : Musumeci - con Gentiloni breve confronto per sbloccare situazione : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Io sarei di cattivo gusto se ponessi oggi al presidente Gentiloni il problema dei Rifiuti. Sono convinto che la sua sensibilità gli suggerirà la necessità magari di fare un breve confronto per capire se abbiamo fatto qualche passo avanti, e quindi sperare che nei pros

I Rifiuti all'Ars - Musumeci - 'è la prima emergenza'. Inceneritori - discariche - business : Hanno seguito in diretta streaming la seduta dell'Aula all'Ars su un maxischermo montato nel piazzale antistante palazzo dei Normanni, a Palermo per dire no alla discarica di rifiuti speciali ad ...

Sicilia - Rifiuti. De Luca all'Ars : 'Musumeci abbandoni annunci e chiarisca come vuole modificare la normativa' : Oggi occorre porre fine alla gestione improvvisata di questi ultimi anni, rispetto ad una situazione ereditata dal Governo Crocetta, abbandonando quella che fino ad ora è apparsa più una politica ...

Rifiuti : Armao - bene incontro Gentiloni-Musumeci - siamo sulla strada giusta : Palemro, 20 gen. (AdnKronos) - "Ancora con Musumeci non ci siamo sentiti ma a me è sembrato che l'incontro con il presidente del Consiglio sia andato molto bene e che quindi sia questa la strada giusta". Così Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, ha commenta

Rifiuti : Musumeci da Gentiloni chiede poteri speciali - il premier prende tempo (2) : (AdnKronos) - Indispensabile, dunque, "un intervento immediato" sia per Bellolampo che per le altre discariche quasi off limits nell’isola, ma contemporaneamente, ha aggiunto Musumeci, "bisognerà approntare un piano a breve-medio termine". Nel programma del governo regionale, illustrato al premier,

Rifiuti : Musumeci da Gentiloni chiede poteri speciali - il premier prende tempo : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "poteri straordinari" in tutta l’isola per l’emergenza Rifiuti e limitatamente alla provincia di Palermo per la carenza idrica. E' la richiesta che il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha avanzato oggi, a Roma, al premier Paolo Gentiloni che "si è riser

Rifiuti in Sicilia - Musumeci ai sindaci : 'Siamo in trincea' : "Siamo tutti in trincea - ha detto Musumeci - e per questo motivo dobbiamo lavorare in sintonia, altrimenti sarebbe la sconfitta della politica. Non voglio assolutamente scaricare la responsabilità ...

Rifiuti : Musumeci incontra sindaci del Palermitano - rientra protesta (2) : (AdnKronos) - Tra le richieste in campo anche l’emanazione dei decreti di finanziamento per i progetti dei centri comunali di raccolta già approvati nell’estate 2017. "Non si tratta del libro delle favole, ma di una serie di proposte concrete e attuabili a breve termine per affrontare l'emergenza" a

Rifiuti : Musumeci incontra sindaci del Palermitano - rientra protesta : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - rientra la protesta dei sindaci di 50 Comuni della Provincia di Palermo più Alcamo e Castellammare del Golfo, nel Trapanese, che per accendere i riflettori sull'emergenza Rifiuti si erano autoconvocati a Palazzo d'Orleans giovedì prossimo alle 11 con tanto di fascia tr

Rifiuti : sindaco Palermo - da Musumeci nuovo impegno e sensibilità : "Ora è il momento di rinforzare la collaborazione istituzionale - dice Orlando - per superare le emergenze con una chiara e trasparente politica di impiantistica a livello regionale".

Rifiuti : sindaco Palermo - da Musumeci nuovo impegno e sensibilità (2) : (AdnKronos) - Per Orlando "ci troviamo a un bivio e potremo superare questa fase solo con la veloce approvazione dei progetti per la settima vasca, il temporaneo ampliamento della capacità della sesta vasca e, soprattutto, con il rilancio della differenziata a Palermo e in tutta la Regione. Per far