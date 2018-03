RICHIESTE DI MODULI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA Stampa vicina M5s difende Di Maio

Di Maio - Reddito di cittadinanza M5s/ Fila ai Caf Puglia - “vogliamo i moduli!” : RICHIESTE anche in Basilicata : Fila ai Caf in Puglia, Reddito di cittadinanza: caos anche in Basilicata dopo la vittoria del M5s e le promesse di Di Maio, ma non arriva alcuna conferma. (Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

