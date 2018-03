Richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Sala

Bagheria - Di Maio scarica il sindaco Patrizio Cinque : “Non è del Movimento”. Ieri la Richiesta di rinvio a giudizio : “Patrizio Cinque? Non è un sindaco del Movimento”. Per evitare di essere frainteso Luigi Di Maio lo ripete due volte. In un video diffuso dall’edizione palermitana di Repubblica, il candidato premier del M5s scarica in pratica il primo cittadino di Bagheria, per il quale Ieri la procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio. Il sindaco è accusato di turbativa d’asta, falso, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto ...

Casa Montecarlo - Richiesta rinvio a giudizio per Fini e fratelli Tulliani accusati di riciclaggio : (Teleborsa) - Il Pubblico Ministero di Roma Barbara Sargenti ha chiesto il rinvio a giudizio per riciclaggio di Gianfranco Fini, per la moglie Elisabetta, Tulliani e per i di Lei padre e fratello ...