Renzi si è davvero dimesso | dice Orfini

Davvero Renzi vuole il bonus anti-bamboccioni? : Dopo gli 80 euro per le partite Iva sotto i 26mila euro annui e i bonus per i figli a carico annunciati a Porta a porta, nel pomeriggio di venerdì Matteo Renzi potrebbe lanciare un’altra proposta del programma elettorale del Pd nel corso dell’evento bolognese all’Opificio Golinelli: un sostegno di 150 euro al mese per pagare l’affitto a tutti gli under 30 con un reddito inferiore ai 30mila euro l’anno che decidano di andarsene di casa. La ...