Reggio Calabria - colpo alla ndrangheta : arrestato latitante e scoperti tre bunker : I carabinieri hanno arrestato a Cittanova , Reggio Calabria, Girolamo Facchineri, personaggio di spicco dell'omonima cosca della 'ndrangheta, con precedenti per associazione mafiosa, estorsione e ...

Reggio Calabria : una Fondazione per rilanciare il Teatro Cilea : Sarebbe anche uno strumento utile per valorizzare i nostri talenti - ha concluso il sindaco - le produzioni culturali del nostro territorio, innalzando la qualità degli spettacoli e creando un ...

Calabria : due pattugliatori della Marina Militare Crotone e Reggio - visite a bordo nel weekend : Da venerdì 9 a domenica 11 marzo, al termine dell’addestramento di periodo svolto in questi giorni con l’obiettivo di mantenere elevato lo standard di capacità delle unità della Squadra navale, il pattugliatore di squadra Comandante Borsini e il pattugliatore d’altura Libra sosteranno, rispettivamente, nei porto di Crotone e di Reggio Calabria. Nave Borsini, varata nel 2001, è la seconda delle 4 unità che costituiscono la classe “Comandanti” ed ...

Elezioni - ministro Minniti ha votato a Reggio Calabria : Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha votato stamani a Reggio Calabria nel seggio della scuola "Bernardino Telesio" del quartiere popolare di "Modena- Ciccarello". Minniti, era arrivato a Reggio ...

Elezioni politiche italiane 2018 - tutti i DATI sull’affluenza alle urne delle ore 12 : Ferrara record al 26% - Reggio Calabria flop al 14%! : Affluenza alle urne in aumento per le Elezioni politiche italiane del 2018: alle ore 12:00 il dato ufficiale pubblicato dal Ministero dell’Interno era del 19,38%, anche se mancano ancora i DATI di una cinquantina di comuni (su 7.958) tra cui Roma. Il dato complessivo è in netto aumento rispetto alle precedenti Elezioni politiche del 2013 quando alla stessa ora era andato a votare il 14,94% degli elettori (ma in quell’occasione si ...

Reggio Calabria : preso boss 'ndrangheta : 23.06 Arrestato a Saarbrucken, in Germania, un latitante ritenuto elemento di spicco della 'ndrangheta:Emanuele Cosentino di Palmi (RC), irreperibile dal 2013, sospettato di appartenere alla cosca "Gallico" attiva nell'area tirrenica reggina, con ramificazioni mondiali. A catturare il malvivente i carabinieri di Reggio Calabria, supportati dalla polizia tedesca. Cosentino era con la moglie,entrambi con documenti d'identità con false ...

Reggio Calabria : Liberi e Uguali conclude la campagna elettorale : ... una lista che raccoglie la voce delle diverse anime della sinistra e che vuole essere un nuovo modello di buona politica, una politica di servizio per i cittadini. Dopo la battaglia che ci ha visto ...

Viaggi & Turismo - Reggio Calabria : un altro weekend di sport e divertimento a Gambarie d’Aspromonte : Comincia un altro weekend di sport e divertimento a Gambarie d’Aspromonte. Grazie alle abbondanti nevicate delle ultime settimane la rinomata località turistica invernale, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è stata letteralmente presa d’assalto dai turisti, non solo reggini e calabresi, ma molti provenienti dalla vicina Sicilia e da altre regioni del Sud. Si aspetta già da oggi un altro fine settimana da tutto esaurito. Gli operatori ...

Meteo - Italia divisa in due : caldo incredibile al Centro/Sud - è già Primavera con +24°C a Catania e Siracusa - +23°C a Reggio Calabria [DATI] : 1/10 ...

Reggio Calabria - 20 anni all'avvocato De Stefano : "Era ai vertici della cupola" : La sentenza che chiude il maxiprocesso "Gotha" è destinata a fare storia: per la prima volta viene definita l’organizzazione piramidale dei clan. Un livello...

Reggio Calabria - moglie uccide il marito 'ndranghetista nel sonno con una roncola : anni di maltrattamenti e rancori per la morte del figlio : Su Leggo.it un'altra storia di violenza domestica. Una donna di Castellace di Oppido Marina, in provincia di Reggio Calabria, ha ucciso nel sonno il marito con una roncola. Maria Giuseppina...

Bergamotto : le eccezionali proprietà benefiche dell’oro verde di Reggio Calabria : Il Bergamotto reggino è un agrume unico al mondo, tanto da essere protetto da un’apposita Dop. Esso, come noto, è impiegato ampiamente nell’arte dolciaria, per aromatizzare caramelle, canditi, torroni, gelati, liquori ecc. , mentre l’essenza di Bergamotto è usata come ingrediente fondamentale dell’acqua di colonia classica, lozioni antiforfora, profumi, saponi disinfettanti, sali da bagno e dentifrici. Sono davvero infinite le proprietà ...

