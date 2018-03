Reddito minimo | il finto tabù che può unire democrat e grillini

Elezioni : Renzi - flat tax e Reddito minimo barzellette - Pd può farcela : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Per il primo posto nel proporzionale le opzioni sono due: arriva primo il Pd o il M5S. Sul primo schieramento in Parlamento poi vanno viste le alchimie delle coalizioni, ma sono convinto che se giochiamo bene le ultime ore il Pd può essere il primo gruppo parlamentare e io, io, lo considero un bene per l’Italia”. Così Matteo Renzi, ospite di Omnibus su La7.“Il nostro messaggio è solido e ...

Economia - tra flat tax - Reddito di cittadinanza e salario minimo : flat tax, reddito minimo di cittadinanza e salario minimo garantito. Sono queste le tre diverse ricette economiche che il centrodestra, il Movimento Cinquestelle e il Pd propongono agli elettori in vista delle Politiche del 4 marzo prossimo. Vediamo ora i dettagli.Il centrodestra punta sulla flat tax per rilanciare l'EconomiaFORZA ITALIA prevede di introdurre un’unica aliquota fiscale (flat tax) al 23% per famiglie e imprese con ...

Il Reddito minimo garantito? «Stimola e riduce l’ansia». Così dicono i finlandesi : La Finlandia l’aveva annunciato un anno fa: a titolo sperimentale, su duemila cittadini, avrebbe dato il reddito minimo fisso garantito, ovvero 560 euro a persone disoccupate, scelte in una fascia d’età tra i 25 e i 58 anni. L’idea era che nessuno di loro fosse obbligato a cercare lavoro, però, se avessero voluto, potevano trovarsene uno. E Così, dopo i primi 365 giorni, economisti e sociologi traggono il primo bilancio. Niente ...

'I love dignità' - a Roma due giorni dedicati a Reddito minimo garantito : 'Sono due appuntamenti importanti per fare chiarezza e restituire all'opinione pubblica, ai media e alla politica una proposta concreta costruita da centinaia di reti sociali dopo anni di studi e ...

Per il Reddito minimo - contro il fascismo : "Ma tu cosa voti?". Non passa giorno senza che io – come tutti – mi senta fare questa domanda. E, prometto, proverò a rispondere anche in pubblico, prima del 4 marzo. Ma la risposta che mi viene ogni volta spontanea è brutale: "Non lo so. Ma so che la politica non abita più lì. In quelle urne, in questi parlamenti".Mi ha molto colpito che un politologo notevole e un deputato uscente come Carlo Galli abbia ...

Reddito di cittadinanza - Reddito minimo garantito e reddito d’inclusione. Facciamo chiarezza : Di Velia Addonizio* Secondo gli ultimi dati del 2017 sulla povertà in Italia, oggi sono 1 milione e 619mila le famiglie residenti, per un totale di 4 milioni e 742mila individui, che vivono in condizione di povertà assoluta, cioè legata a necessità fisiologiche di base (il fabbisogno nutrizionale minimo, la disponibilità di beni e servizi essenziali per la sopravvivenza). Nel 2016 è aumentata l’incidenza della povertà assoluta tra le famiglie ...

Pil potenziale e tasso di partecipazione - una proposta per finanziare il Reddito minimo : di Pasquale Tridico e Walter Paternesi Meloni* Il dibattito sul Pil potenziale si è recentemente spostato dal concetto teorico alle relative metodologie di stima. Se da un lato emerge una sostanziale uniformità nel considerare il Pil potenziale come il livello massimo di prodotto ottenibile dal pieno utilizzo delle risorse disponibili (lavoro e capitale) e coerente con un’inflazione stabile (Okun, 1962; Gordon, 1984), dall’altro le stime del ...

Dichiarazione dei Redditi 2018 : scadenza - Reddito minimo - chi la deve fare per obbligo e quando : La Dichiarazione dei Redditi 2018 non è obbligatoria per tutti. Il dilemma sorge nel momento in cui ci si chiede se noi siamo persone che devono farla o meno. In questo articolo vi aiuteremo a capirlo. Vi spiegheremo chi deve fare la Dichiarazione dei Redditi obbligatoriamente, quando, qual è il reddito minimo e tutte le scadenze. Leggete con attenzione per non perdervi nulla. Dichiarazione dei Redditi 2018: documenti necessari e regolamento La ...