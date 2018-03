La notizia della “raffica di richieste” di Reddito di cittadinanza è stata grandemente esagerata : Non c'è stata nessuna "fila" e nessun "assedio" ma solo le esagerazioni di qualcuno, giornali compresi The post La notizia della “raffica di richieste” di reddito di cittadinanza è stata grandemente esagerata appeared first on Il Post.

Elezioni : Anzaldi - file per Reddito cittadinanza conferma potenza fake news : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Le file per il reddito di cittadinanza in Puglia, Basilicata, a Palermo sono la conferma più inquietante della potenza delle fake news: sfruttando il disagio delle persone qualcuno le ha convinte che se avesse vinto M5S il giorno dopo avrebbero ricevuto un assegno allo

Reddito di cittadinanza : la 'fila' ai Caf tra smentite e polemiche social : Sono trascorsi pochi giorni dal 4 marzo e, mentre tra vincitori e vinti iniziano le schermaglie per trovare la formula giusta per dare un governo al paese, c’è chi vorrebbe già beneficiare delle proposte avanzate dai partite in sede di campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle ha inserito tra i venti punti del suo programma il Reddito di cittadinanza. Un sussidio da 780 euro che, secondo quanto annunciato dai pentastellati, dovrebbe essere ...

"Abbiamo votato M5s - dateci il modulo per avere Reddito di cittadinanza" : "Vorremmo compilare i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza". È la domanda che molti cittadini di Giovinazzo (Bari), hanno posto agli addetti dei Caf cittadini, alcuni già lunedì mattina, a poche ore dalla chiusura dei seggi e del responso delle urne. "Hanno vinto i 5 stelle, l'ha detto la televisione", hanno affermato in tanti, in particolare ragazzi e disoccupati, agli ...

Luigi Di Maio : il Sud inonda i CAF per il Reddito di cittadinanza : A pochi giorni dalle avvenute elezioni politiche, sembra che non si parli d'altro. Nelle ultime ore, è spopolata online la notizia che vede gli elettori del 'Movimento 5 Stelle' inondare i 'CAF' di domande e richieste inerenti al presunto modulo, che servirebbe per inoltrare la propria richiesta di ricevere il sussidio più chiacchierato del momento. Di Maio: il reddito di cittadinanza potrebbe costare 17 miliardi al nostro Paese Lo scorso 4 ...

Cos'è il Reddito di cittadinanza : Un sussidio destinato a chi è senza lavoro o in stato di indigenza, ma erogato solo a particolari condizioni. Questo l'ormai famigerato Reddito di cittadinanza targato M5S , proposta-chiave del ...

Reddito di cittadinanza - le associazioni economiche bocciano la misura : ... il problema non si risolve con delle elargizioni " spiega il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli " Bisogna investire sul rilancio dell'economia, si deve rendere più snello il mondo ...

Elezioni - Confimprenditori : “Non serve Reddito di cittadinanza” : Elezioni, Confimprenditori: “Non serve reddito di cittadinanza ma imprese, infrastrutture e lavoro”. “Non sembra conveniente in questi giorni d’attesa muovere obiezioni e critiche ai possibili... L'articolo Elezioni, Confimprenditori: “Non serve reddito di cittadinanza” proviene da Roma Daily News.

Caro Di Maio - tassi rendite - profitti e patrimoni. Allora possiamo parlare del Reddito di cittadinanza : Caro Di Maio,vorrei darle una risposta non richiesta alla sua lettera di mercoledì su Repubblica, da esponente di Liberi e Uguali, ma soprattutto da semplice uomo di sinistra, cittadino anch'io e anch'io preoccupato e in attesa di sapere che cosa accadrà.Lei dice che: "la narrazione del 'va tutto bene' non ha retto di fronte alla realtà vissuta dagli italiani".Ineccepibile: dieci milioni di poveri non possono essere ...

