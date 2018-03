Questo robot aiuta i bimbi in ospedale a seguire le lezioni | anche se sono in ospedale

agi

(Di giovedì 8 marzo 2018) Da oggi i bambini ospedalizzati poscontare su un nuovo amico: Ivo, ilche lia partecipare alla vita di classea distanza. Ivo poi, ha un fido alleato: un tablet attraverso il quale iposconnettersi. Il progetto, che si chiama proprio “Ivo va a Scuola”, è frutto dell’ingegno di Elmec Informatica, fornitore di servizi IT in oltre 100 Paesi, mentre la connessione offerta da Eolo, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale. Come funziona Ivo Attraverso un tablet il bambino può comandare unsu ruote con un supporto verticale a sua volta dotato di un tablet. Ilpresente in classe trasmette in streaming lee le immagini della vita della classe mentre il bambino ospedalizzato o da casa, può guidare il propriodotato di ruote per ...