Questo robot aiuta i bimbi in ospedale a seguire le lezioni - anche se sono in ospedale : Da oggi i bambini ospedalizzati possono contare su un nuovo amico: Ivo, il robot che li aiuta a partecipare alla vita di classe anche a distanza. Ivo poi, ha un fido alleato: un tablet attraverso il quale i bimbi possono connettersi. Il progetto, che si chiama proprio “Ivo va a Scuola”, è frutto dell’ingegno di Elmec Informatica, fornitore di servizi IT in oltre 100 Paesi, mentre la connessione offerta da Eolo, il ...