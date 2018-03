Quattro linee | biglietto unico e addio ai bus Sul tram senza fili saliranno 260 000

Gelicidio - bloccata l’autostrada A1 da Milano a Bologna - caos su A13 e A14. Liguria : disagi sulla A10 e Aurelia. Treni : ferme Quattro linee regionali : Per il Gelicidio blocchi in mattinata sulla rete autostradale. Code ai caselli. Un tir si rovescia sull’Aurelia in Liguria: traffico fermo. ferme quattro linee ferroviarie regionali: Genova – Milano, Genova – Torino, Genova – Savona e Parma – La Spezia