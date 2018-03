Quando la corsa salva la vita | ' Corri- Dall' inferno a Central Park' di Roberto Di Sante

Macerata - spara da un’auto in corsa e ferisce sei stranieri : fa il saluto fascista Quando lo fermano : Macerata, spara da un’auto in corsa e ferisce sei stranieri: fa il saluto fascista quando lo fermano Luca Traini, 28 anni, è stato bloccato dopo un inseguimento in auto. Nell’attacco sei persone sono rimaste ferite: due in maniera più grave. Il raid nei luoghi delle indagini su Pamela Mastropietro, la giovane uccisa e smembrata, per […] L'articolo Macerata, spara da un’auto in corsa e ferisce sei stranieri: fa il saluto ...

Tour Down Under 2018 : Quando si corre? Il calendario completo e le date. Il programma della corsa australiana : Manca poco all’inizio della nuova stagione ciclistica, che scatterà, come di consueto, dall’Australia. La prima corsa WorldTour dell’anno sarà il Tour Down Under, la cui 20ma edizione si terrà dal 16 al 21 gennaio 2018. Sei tappe in programma, in cui i migliori ciclisti del mondo cercheranno di imporsi nel primo appuntamento stagionale. Un percorso vario che offrirà diverse frazioni adatte ai velocisti, ma anche degli arrivi in salita, sui quali ...