Qualcuno può fare suole rosse oltre a Louboutin?

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2018 : Qualcuno può fermare Mikaela Shiffrin? L’americana è lanciata verso un’altra vittoria : Il 2018 dello sci alpino è cominciato con il City Event di Oslo. È cambiato l’anno, è cambiato lo scenario e il format di gara, non la vincitrice. Mikaela Shiffrin ha vinto per la sesta volta in 13 gare disputate, centrando il successo numero 37 in Coppa del Mondo e pareggiando il suo idolo Marlies Schild. Il Circo Bianco tornerà in pista già domani, con lo slalom di Zagabria: chi potrà essere la favorita se non l’americana? A soli ...