Pronostici Super Lig 9-10-11-12 Marzo 2018 e Schedina Pronta

lanotiziasportiva

: RT @BetItaliaWeb: Pronostico #Milan-#Arsenal super sfida di Europa League in programma giovedì 8 marzo 2018 - Diretta24 : RT @BetItaliaWeb: Pronostico #Milan-#Arsenal super sfida di Europa League in programma giovedì 8 marzo 2018 - Diretta24 : RT @redapiw: Pronostico #Milan-#Arsenal super sfida di Europa League in programma giovedì 8 marzo 2018 - redapiw : Pronostico #Milan-#Arsenal super sfida di Europa League in programma giovedì 8 marzo 2018 -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Venerdi 9, laLig turca aprirà le danze della 25esima giornata con la bellissima sfida fra Alanyaspor e Basaksehir, con gli ospiti in piena lotta per il primato della classifica assieme al Besiktas e Galatasaray. Il Fenerbahce, quarto, dista invece, solo 6 punti dalla vetta. Attenzione anche all’ultimo posto valevole per la qualificazione in Europa League mentre per quanto riguarda la zona retrocessione, il Karabukspor ha pochissime chance per potersi salvare. Analizziamo insieme, ilig di giornata. Pronostico Alanyaspor-Basaksehir 9-03-Iniziamo dall’anticipo di venerdi, con i padroni di casa che dopo ben 4 sconfitte consecutive, sono tornati a vincere, ma devono stare molto attenti visto che la zona retrocessione dista solo 3 punti. Inoltre, detengono l’ultimo posto valido per la salvezza. Di contro poi, c’è un ...