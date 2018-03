Pronostici Ligue 1 | 9-10-11 Marzo 2018 | Consigli Scommesse 29^ Giornata

lanotiziasportiva

(Di giovedì 8 marzo 2018) Venerdi 9, la1 aprirà le danze della 29esimacon l’anticipo fra Strasburgo e Monaco, con quest’ultimi in piena lotta per consolidare il primo posto. Lotta apertissima anche per la terza e quarta posizione. Il Lione infatti, si trova a 5 punti dal Marsiglia terzo. Lione che a sua volta, deve stare attento a ben 3 squadre. Nelle zone basse invece, il Metz in caso di vittoria, potrebbe tornare in corsa per la salvezza, cosa molto improbabile vista la sfida esterna col Psg. Analizziamo i1 di. Pronostico Strasburgo-Monaco 09-03-I padroni di casa devono stare molto attenti perchè la zona retrocessione si trova a soli 3 punti. Strasburgo reduce inoltre, da un solo punto maturato nelle ultime 3 giornate. Il Monaco secondo in classifica, ha ben 14 punti in meno del Psg primo e deve stare attento al Marsiglia, a soli 4 ...