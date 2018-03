Poche donne occupate | rischi per le pensioni Fino a metà febbraio lavorano gratis

Più 'donne del vino' ma Poche in Cda consorzi : La voce delle donne nel settore del vino continua a crescere. Più di un quarto delle 73.700 imprese italiane vinicole, oltre 19.500 è guidato da donne . Per la maggior parte si tratta di imprese ...

“Nicolò e Virginia non hanno detto tutto…”. Ah : guai in vista a Uomini e Donne. E a Poche puntate dalla scelta! Fino a ieri c’era Marta - l’altra corteggiatrice di Brigante - nel mirino - ma ora la situazione si ribalta : cosa si è scoperto : Uomini e Donne, chi riesce a stare dietro a tutti i colpi di scena e alle segnalazioni continue delle ultime settimane è bravo. Ci proviamo. Al trono classico è, praticamente, un caos. Da una parte ci sono Sara Affi Fella e Nilufar Addati che si contendono un corteggiatore, Lorenzo Riccardi, che fa un passo avanti e poi due indietro. Lo dimostra l’ultima registrazione del programma, quella del 23 febbraio 2018, che vede Lorenzo ...

NOEMI - DENUNCIATA E “FUORI DI SENO”/ Video : “ Poche donne al Festival? Solo un caso” (Sanremo 2018) : Una giornata da dimenticare per NOEMI che tra la presunta denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e l'uscita di seno sul palco dell'Ariston, ha davvero fatto parlare di sé(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 20:40:00 GMT)

Elezioni - in Puglia rivolta nel Pd : candidati imposti e Poche donne. Emiliano ridotto a leader regionale : In Puglia è rivolta nel Pd per le sclte dei candidati. Renziani pugliesi su tutte le furie, fronte dem ridimensionato in ambito nazionale, donne del partito messe a tacere, comunicati stampa infuocati ...