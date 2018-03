Poca crescita e debito alto Pizzino Ue al nuovo governo

ilgiornale

(Di giovedì 8 marzo 2018) Il Def può attendere. Il Documento di economia e finanza, che contiene le previsioni macroeconomiche dele anche una stima degli effetti delle politiche che verranno attuate nei tre anni successivi, dovrebbe essere approvato entro il 10 aprile. Ma ieri il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha detto che Bruxelles sarebbe disposta a concedere più tempo all'Italia. «Riconosciamo che un eventualedi interim potrebbe non avere la piena autorità di bilancio», ha spiegato.Poco tempo fa il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan aveva detto che avrebbe scritto lui il documento. Ma l'uscita di Dombrovskis è uno stop alGentiloni. Potrà compilare il quadro tendenziale, non quello programmatico. In altre parole, nel Def ci saranno le previsioni su conti e, ma non si potrà fare cenno a eventuali misure. ...