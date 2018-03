Piazza Affari | senza freni IREN

Avvio positivo per Piazza Affari : Francoforte dovrebbe comunque lasciare invariati tassi e politica monetaria anche se è incerto come Francoforte leggerà i dati non esaltanti su inflazione e attività economica diffusi nei giorni ...

A Piazza Affari torna lo scenario di una fusione con Mediaset : «Unisci i puntini», dice il trader. E unendo tutti i puntini dell'offensiva di Elliott su Tim si ottiene uno scenario estremamente suggestivo, che punta verso una vecchia passione di Piazza Affari: la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende Draghi (8 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI resta in attesa della riunione del board della Bce e delle parole di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 03:23:00 GMT)

Piazza Affari preme ancora al rialzo. La palla passa a Draghi : Al momento riteniamo poco probabile il raggiungimento di queste ultime due soglie di prezzo almeno nell'immediato, per via anche dell'incertezza politica in Italia che potrebbe alimentare nuovi ...

Piazza Affari sale ancora - bene banche e Telecom : Cresce intanto l'attesa per il meeting Bce di domani anche se non dovrebbero emergere novità in termini di politica monetaria. In spolvero il settore bancario: +1,91% Bper, +1,71% Banco BPM e +1,67% ...

Piazza Affari chiude un'altra giornata in cima agli Eurolistini : Piazza Affari chiude la giornata in cima ai principali listini di Eurolandia , con l'attenzione degli investitori che rimane focalizzata sulla guerra dei dazi che ha portato alle dimissioni del Capo ...

Borse europee caute. Timido aumento per Piazza Affari : Teleborsa, - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità con gli operatori attenti alla questione dazi USA dopo le dimissioni del Capo ...

Piazza Affari : sell-off per Cattolica Assicurazioni : Affonda sul mercato la società assicurativa , che soffre con un calo del 2,46%. La tendenza ad una settimana di Cattolica Assicurazioni è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Piazza Affari tenta il recupero - in luce Brembo - giù le Fca : Roma, 7 mar. , askanews, - Piazza Affari, dopo un avvio negativo tenta il recupero e si avvicina alla parità. L'Ftse Mib cede ora lo 0,09%, a 22.181 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund, che si ...

Piazza Affari : peggiora S.S. Lazio : Ribasso scomposto per S.S. Lazio , che esibisce una perdita secca del 2,40% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di S.S. Lazio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Fincantieri : Vigoroso rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,80%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB ...

Roma, 7 mar. , askanews, - Avvio in ribasso per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che perde lo 0,46%, a 22.100 punti.