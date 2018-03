Petrolio | a New York chiude in calo a 60 | 12 dlr

Petrolio : a New York chiude in calo a 60 - 99 dlr : New York, 1 mar. (AdnKronos/Xin) – A New York il Petrolio chiude in calo. Il West Texas Intermediate (Wti) per aprile ha chiuso in calo di 0,65 dollari a 60.99 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 60,99 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 61 - 68 dlr : Roma, 16 feb. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude a New York in rialzo. Il Wti, infatti, ha chiuso in rialzo di 34 cents (+0,6%) attestandosi a 61,68 dollari al barile.

Trump - sul clima ormai è solo : bocciato il suo piano su nucleare e carbone - mentre New York fa causa ai giganti del Petrolio : Dalle emissioni di gas serra al carbone, sul fronte clima e tutela dell'ambiente Donald Trump resta isolato, anche a casa sua. Intanto perché l'amministrazione di New York ha deciso di fare causa ai giganti del petrolio per le emissioni di gas serra, ritenendoli responsabili del riscaldamento globale, quello che il presidente ha definito "una costosissima cagata". Ma in questi giorni l'inquilino della Casa Bianca ha incassato anche un'altra ...

