Perugia Social Photo Fest il festival della fotografia terapeutica

(Di giovedì 8 marzo 2018) È la prima rassegna a livello internazionale dedicata allae eintesa come mezzo per attivare “un processo di autocoscienza e di esplorazione del sé”. Foto di denuncia, riflessione, riscatto di identità individuali e collettive sono al centro delival che quest’anno, alla sua quinta edizione, ha deciso di concentrarsi sul temapelle. Una parola che racchiude molteplici significati. Quella pelle che segna le differenze, che ancora oggi è “ostaggio” di razzismo e guerre. Ma anche la pelle che nasconde sofferenza, che maschera l’identità. Se avete visto La pelle che abito di Pedro Almodóvar capirete. Sono diciotto le mostre in programma e tantissimi i fotografi partecipanti. Spazio anche allo sguardo femminile nellacontemporanea con una sezione speciale di opere di fotografe italiane emergenti, curata da Efrem Raimondi. E ancora ...