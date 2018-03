Periodo d’oro Huawei P9 Lite TIM | all’improvviso l’aggiornamento B366

optimaitalia

(Di giovedì 8 marzo 2018) Una carrellata incredibile all'insegna dell'aggiornamento perP9presso il mercato italiano: questa volta le novità riguardano i brandizzati TIM (VNS-L31), che hanno iniziato a ricevere il pacchetto, successivo all'iterazione B365 di cui vi avevamo parlato ad inizio febbraio. La sigla per intero è la seguente: "VNS-L31C55", basata sulla versione Android 7.0 (Nougat), puntellata con le personalizzazioni previste dall'EMUI 5.0.1.Le prime segnalazioni sono arrivate a ridosso del nostro gruppo Facebook (ringraziamo Savino, ndr.), e speriamo presto si estenderanno a molte altre unità, fino a garantire una copertura capillare (si sa come vanno certe cose, che si dipanano in modo lento e graduale, quindi non temete se il vostro turno non è ancora arrivato).A differenza della precedente B365, l'attuale aggiornamentoriservato agli inossidabiliP9...