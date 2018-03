Per l' 8 marzo arrivano nelle sale ' Ricomincio da noi' e ' Nome di donna'

ScioPero 8 marzo - disagi e caos a Roma. A Milano metro regolare : Nella Capitale traffico e code anche per incidenti e buche. Ingorghi anche a Napoli. La situazione nelle città

Pronostici SuPer Lig 9-10-11-12 Marzo 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 9 Marzo 2018, la Super Lig turca aprirà le danze della 25esima giornata con la bellissima sfida fra Alanyaspor e Basaksehir, con gli ospiti in piena lotta per il primato della classifica assieme al Besiktas e Galatasaray. Il Fenerbahce, quarto, dista invece, solo 6 punti dalla vetta. Attenzione anche all’ultimo posto valevole per la qualificazione in Europa League mentre per quanto riguarda la zona retrocessione, il ...

L’8 marzo è di tutte - lo scioPero solo Per alcune : Quando ero piccola, l'8 marzo era una gioia, un giorno in cui mi sentivo un po' speciale. Ogni anno, come per magia, ricevevo un rametto di mimosa: a volte a scuola, a volte da parte di mio padre, altre ancora da qualcuno di imprevisto, come l'edicolante o il barista sotto casa.Era bello, quel rametto giallo mi qualificava all'improvviso come la donna che ancora dovevo diventare e per 24 ore non ero più soltanto una bambina, quelle ...

Oroscopo Paolo Fox / Oggi 8 marzo 2018 : Toro - Vergine e Capricorno Periodo nero... : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 8 marzo 2018. Previsioni segno per segno: il Sagittario ritrova il suo spirito, il Leone riscopre la sfera sentimentale tra giovedì e venerdì(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:53:00 GMT)

19 marzo 2018 : regala al papà un’esPerienza di benessere alle Terme della Salvarola - sulle colline di Modena : Gli uomini sono sempre più attenti al proprio aspetto fisico, ecco perché regalare un soggiorno di benessere potrebbe essere un’ottima idea per la festa del papà. In occasione del 19 marzo 2018 le Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, hanno pensato ad un pacchetto, valido tutto l’anno, per omaggiare l’uomo più importante della vita! Da parte delle mamme per una romantica pausa di relax e benessere termale. Da parte dei figli per un ...

Cast e Personaggi di Jessica Jones 2 - su Netflix dall’8 marzo : dall’eroina Krysten Ritter al villain David Tennant : Cast e personaggi di Jessica Jones 2 debuttano da oggi, 8 marzo, su Netflix, dopo ben tre anni di attesa dal primo capitolo. Nel giorno della Festa della Donna, la supereroina più svogliata e violenta della Marvel torna con nuovi tredici episodi carichi di adrenalina. Nella seconda stagione, la serie tv esplorerà il passato della sua protagonista, cercando di capire in che modo è diventata la moderna eroina dotata di super forza. Al comando ...

ScioPero 8 marzo - a Roma e Napoli traffico in tilt. Milano - metro regolari e pochi disagi : Corse ridotte sulla metro A e B di Roma per lo Sciopero in corso in Atac. L'Usb, infatti, ha aderito all'appello di 'Non Una di Meno' proclamando lo Sciopero generale di 24 ore, anche...

ScioPero 8 marzo : disagi nei trasporti a Roma. Metro regolare a Milano - : L'astensione è stata indetta dall'Usb in occasione della Festa della donna. Nella Capitale situazione difficile per il trasporto pubblico. A rischio anche treni, aerei e taxi. Bus e vaporetti regolari ...

8 marzo : PwC - più donne che mai attente a carriera ma Per 45% genere è freno : Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Più donne che mai, oggi, perseguono attivamente i propri obiettivi di carriera, ma quasi la metà di loro (42%) è preoccupata dall’impatto che fare una famiglia potrebbe avere sul suo futuro e teme che la diversità di genere possa ostacolare eventuali promozioni. Per l’8 marzo, la festa della Donna, PwC ha intervistato 3.600 professioniste tra i 28 e i 40 anni e l’82% di loro è parso fiducioso ...

8 marzo : PwC - più donne che mai attente a carriera ma Per 45% genere è freno (2) : (AdnKronos) – Il 58% delle donne intervistate da PwC ritiene che un passo avanti importante potrebbe arrivare con una “maggiore trasparenza” sui luoghi di lavoro, da intendersi come una chiara comprensione delle “aspettative” dei datori di lavoro nei loro confronti e maggiori informazioni sulle prerogative di un salto di carriera. “Questa maggiore trasparenza – ritiene Moritz – è tuttavia solo una ...

8 marzo con lo scioPero generale | : Nel giorno della festa della donna, stop di 24 ore in molti settori, sia nel pubblico che nel privato. A rischio scuola, sanità e trasporti|