Pd | Rosato | «Renzi non parteciperà alle prossime primarie Calenda? Si è appena

Matteo Renzi - il passo indietro definitivo. Rosato : 'Non si candiderà alle primarie' : Il passo indietro definitivo, forse un addio. Matteo Renzi non si candiderà alle primarie del Pd . Mossa ovvia, considerando il disastro delle ultime elezioni che hanno incrinato, forse per sempre, la ...

Elezioni : Rosato - Renzi si dimette? Decide lui ma ora pensiamo a Paese : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Ci sono due ordini di problemi: il primo è cosa succede nel Paese e il secondo cosa succede nel Pd. Noi in questo momento stiamo pensando al primo”. Lo dice Ettore Rosato a Porta a Porta e alla domanda su eventuali dimissioni di Matteo Renzi da segretario dem, risponde: “Deciderà lui”. “Che il risultato sia il 19, il 20 o il 21” per il Pd il dato che emerge dalla tornata ...

