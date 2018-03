Pd : Lotti all'attacco - Martina media e prepara reggenza 'collegiale'/Adnkronos - 3 - : E Lotti? Per gli orlandiani il duro post del ministro dello Sport è 'il segno di quanto sono in difficoltà i renziani? Ma come fai a metterti a sparare contro tutti. Mica solo contro di noi. Ci sono ...

Pd : Lotti all’attacco - Martina media e prepara reggenza ‘collegiale’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – In questo contesto è arrivato oggi l’appello alla responsabilità del capo dello Stato Mattarella. Nessuno nel Pd si è sbilanciato, ed è stato sempre Lotti a spiegare che il Pd “starà all’opposizione” ma “è arrivato il momento di vedere cosa vogliono fare i vincitori Salvini e Di Maio”. La tensione tra i dem, in vista delle Direzione di lunedì, non è quindi diminuita. Anzi. Chi sta lavorando ...

Pd : Lotti all’attacco - Martina media e prepara reggenza ‘collegiale’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Scelte condivise, insomma. “Serve discontinuità”. Ma, a quanto si apprende, Maurizio Martina avrebbe ben presente la situazione. Il reggente in pectore sta incontrando tutte le anime dem, comprese personalità del calibro di Walter Veltroni. “C’è stato un incontro con Martina -dicono dall’area Orlando- ed è stato un incontro positivo. Ci ha assicurato che il primo atto da reggente sarà quello di ...

Pd : Lotti all’attacco - Martina media e prepara reggenza ‘collegiale’/Adnkronos : Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Renzi ha detto con chiarezza che non si ricandida alle primarie, non vuole fare il segretario, ha fatto la sua parte”. E’ Ettore Rosato a fare notizia in mattinata in un Pd in perenne agitazione dopo il voto. “Una non notizia”, sottolineano i renziani, forse perchè più che alle primarie per adesso i fedelissimi del leader dimissionario pensano ad altro. Mettendo nel mirino tutte le ...

«Renzi non parteciperà alle prossime primarie del Pd» Ed è scontro Orlando-Lotti : Il capogruppo dem alla Camera: «Calenda? Si è appena iscritto. No a un governo con i Cinque Stelle né con il centrodestra»

Astori - alla camera ardente centinaia di tifosi e gente comune. Tra gli ex compagni anche De Rossi e BeLotti : L'ultimo saluto a Davide Astori. Tantissime persone sono arrivate al centro tecnico di Coverciano per la camera ardente per il capitano della Fiorentina, scomparso nella notte tra sabato e...

Virginia Raggi e Andrea Severini/ Dalla crisi alla difesa a spada tratta : "CompLottisti contro Roma" : Virginia Raggi e Andrea Severini uniti contro tutto e tutti. I due, Dalla crisi alla difesa a spada tratta: "Complottisti contro Roma", tutto passato tra loro?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:41:00 GMT)

Dieci anni di attività della scuola calcio AquiLotti - la presentazione all'Amministrazione Magnacca : ... sociale e aggregativo dello sport. Insegna la disciplina, l'educazione e il rispetto delle regole. Anche sul campo si formano i cittadini del domani. Giocate sempre avendo rispetto dell'altro " ha ...

Noi poliziotti derisi dalla prof - Lottiamo per amore dei nostri figli : Riceviamo e pubblichiamo la missiva scritta da un ex poliziotto e indirizzata alla figlia dell'agente che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera aperta (leggi) alla "prof" (maestra) di Torino filmata mentre insultava le forze dell'ordine schierate in piazza. Cara figlia di un collega,ti ringrazio per la lettera che hai scritto in difesa delle forze dell'ordine. Ti ringrazio da ex appartenete della Polizia di ...

Moratti - stirpe di potere Dall'impero di raffinerie ai saLotti dell'alta finanza : Moratti in Borsa significa Saras, la società da 1,7 miliardi di valore il cui controllo (il 50,02%) è detenuto in parti uguali dalle due società in accomandita dei fratelli Gian Marco e Massimo. Ma è il primo, scomparso ieri a 81 anni (di 9 anni più vecchio dell'ex padrone dell'Inter), ad averci dedicato tutta la vita. Fin dalla sua fondazione, nel 1962, poi come amministratore delegato e, dal 1981, da presidente.L'idea di una ...

Lotti - allo sport serve legge quadro : ... Firenze, - dobbiamo raccontare e ricordare i provvedimenti che in questo anno di ministero dello sport abbiamo approvato. Penso allo sport bonus, alla no tax area, al progetto del bando sport e ...

Una partenza in sordina per BiLotti alle Olimpiadi : Inizia con una prestazione sotto tono l'avventura olimpica del lughese Lorenzo Bilotti, impegnato nelle 4 manche del Bob a 4 a PyeongChang. L'equipaggio azzurro è stato vittima di un paio di errori a ...