Paese a rischio paralisi E femministe al traino dello sciopero generale

(Di giovedì 8 marzo 2018) L'unica «buona notizia» oggi è che non si può neanche morire visto che scioperano anche i servizi funerari. Verranno garantiti però in questo caso «i servizi essenziali». Per il resto sarà.Si prepara un giovedì nero, nerissimo che trasformerà l'8 marzo in una giornata da incubo per chi non può permettersi di stare a casa ma deve comunque recarsi al lavoro spostandosi. L'Italia infatti oggi si ferma dai trasporti, alla scuola, agli uffici che saranno attraversati da mobilitazione e proteste. Il caos nasce dal micidiale incrociodelle donne che si salda con una serie di scioperi generali proclamati nei settori cruciali, scuola e trasporti, dai sindacati autonomi anche in collegamento con le iniziative di protesta femminili, con modalità diverse ma che in alcuni casi paralizzeranno tutte le attività per 24 ...