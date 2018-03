Ottava puntata di Don Matteo 11 su Rai1 | anticipazioni 8 marzo | Seba tra due fuochi e

Don Matteo 11 – Ottava puntata del 8 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E gli ascolti sono sempre altissimi, un vero record per una lunga serialitù. Una media di 7 milioni di telespettatori e uno share medio intorno al 29%. Questa sera nuove avventure, la Ottava puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con […] L'articolo Don Matteo 11 – Ottava puntata del 8 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Le Iene – Ottava puntata del 7 marzo 2018 – Con Ilary Blasi - Teo Mammucari e la Gialappa’s. : Nel mercoledì sera di Italia1 ecco un nuovo appuntamento con le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi […] L'articolo Le Iene – Ottava puntata del 7 marzo 2018 – Con Ilary Blasi, Teo Mammucari e ...

C’è Posta Per Te - Ottava puntata : cinque ospiti super! : Maria De Filippi nell’ottava puntata di C’é Posta Per Te ha deciso di fare le cose in grande. Nell’emotional show più amato dagli italiani ci saranno ben cinque ospiti importanti. Tocca a voi ora scoprire chi saranno! Maria De Filippi ancora una volta vuole entrare nel cuore dei telespettatori italiani. Durante l’ottava puntata di “C’é Posta Per Te”, infatti la regina Mediaset ha deciso di stupire il suo ...

Le Iene – Ottava puntata del 7 marzo 2018 – Con Ilary Blasi - Teo Mammucari e la Gialappa’s. : Nel mercoledì sera di Italia1 ecco un nuovo appuntamento con le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi […] L'articolo Le Iene – Ottava puntata del 7 marzo 2018 – Con Ilary Blasi, Teo Mammucari e ...

Stasera tutto è possibile – Ottava puntata del 6 marzo 2018 – Alba Parietti - Gigi&Ross tra gli ospiti. : Ottava puntata, Stasera in prima serata su Raidue, con la terza edizione di Stasera tutto è possibile, il programma comico condotto da Amadeus. Ascolti tiepidi al debutto, saliti progressivamente fino a sfiorare un ottimo 10%. Poi il programma è calato al 6% per due puntate, per risalire al 7,5% la scorsa settimana. Stasera tutto è […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Ottava puntata del 6 marzo 2018 – Alba Parietti, Gigi&Ross ...

Alessandro Borghese - 4 ristoranti - stasera Ottava puntata con tappa a Bergamo : Chef Borghese ci porta a Bergamo alla ricerca del miglior ristorante di cucina bergamasca contemporanea.

Stasera tutto è possibile – Ottava puntata del 6 marzo 2018 – Alba Parietti - Gigi&Ross tra gli ospiti. : Ottava puntata, Stasera in prima serata su Raidue, con la terza edizione di Stasera tutto è possibile, il programma comico condotto da Amadeus. Ascolti tiepidi al debutto, saliti progressivamente fino a sfiorare un ottimo 10%. Poi il programma è calato al 6% per due puntate, per risalire al 7,5% la scorsa settimana. Stasera tutto è […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Ottava puntata del 6 marzo 2018 – Alba Parietti, Gigi&Ross ...

Don Matteo 11 - Ottava puntata : Anna e Marco innamorati? : L’ottava puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di segreti e colpi di scena! Nel primo vedremo Sofia chiedere a Seba di scegliere definitivamente tra lei e Alice mentre nel secondo episodio scoppierà la passione tra Anna e Marco… La nota fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica giunge al suo ottavo appuntamento, al centro del quale vedremo principalmente gli affari di cuore dei ...

Amore Criminale – Ottava e ultima puntata del 4 marzo 2018 – Veronica Pivetti alle prese con altre storie di violenza. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale, a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al nono anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Ottava e ultima puntata del 4 marzo 2018 – Veronica Pivetti ...

Amore Criminale – Ottava e ultima puntata del 4 marzo 2018 – Veronica Pivetti alle prese con altre storie di violenza. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale, a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al nono anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Ottava e ultima puntata del 4 marzo 2018 – Veronica Pivetti ...

C'è posta per te 2018/ Le storie in diretta : i figli di Ciro chiudono la busta (Ottava puntata) : C'è posta per te 2018, anticipazioni e ospiti 3 marzo: Emma Marrone e Luca Argentero sono i protagonisti delle due sorprese nel nuovo appuntamento dello show di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 00:47:00 GMT)

C'è posta per te 2018/ Le storie in diretta : Valeria chiama Emma Marrone (Ottava puntata) : C'è posta per te 2018, anticipazioni e ospiti 3 marzo: Emma Marrone e Luca Argentero sono i protagonisti delle due sorprese nel nuovo appuntamento dello show di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 23:44:00 GMT)

C'è posta per te 2018/ Le storie in diretta : Carmen vuole rintracciare suo padre (Ottava puntata) : C'è posta per te 2018, anticipazioni e ospiti 3 marzo: Emma Marrone e Luca Argentero sono i protagonisti delle due sorprese nel nuovo appuntamento dello show di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:56:00 GMT)

C'è posta per te 2018/ Le storie in diretta : grande attesa per Emma Marrone (Ottava puntata) : C'è posta per te 2018, anticipazioni e ospiti 3 marzo: Emma Marrone e Luca Argentero sono i protagonisti delle due sorprese nel nuovo appuntamento dello show di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:18:00 GMT)