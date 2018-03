Operazione Drago nero della finanza | scoperta frode su carburanti

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 8 marzo 2018) Teramo - Ladi unafiscale da 120 milioni di euro, il sequestro di beni per quasi 22 milioni di euro, sei ordinanze di custodia cautelare con arresti domiciliari e 25 indagati tra Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Lombardia. Sono i numeri dell'Guardia didi Ancona e Macerata, coordinata dal procuratoreRepubblica di Macerata Giovanni Giorgio, che ha permesso di accertare la commercializzazione illecita di oltre 133 milioni di litri di carburante. Sequestrati, tra l'altro, 9 distributori stradali in tre province (Ancona, Macerata, Teramo), 7 società utilizzate per lae quote di partecipazione al capitale sociale di 23 società e 3 ditte individuali, 21 immobili e 16 terreni in cinque province, autoveicoli, motocicli e una barca. Il centro decisionale a San Severino Marche (Macerata): la ...