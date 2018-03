Oltre la notte | Diane Kruger da bella statuina del cinema europeo al premio a Cannes come

Oltre la notte - dal regista de La Sposa turca la storia di una donna che combatte per avere giustizia : Quando il destino ti dice male, anzi malissimo. Accade alla giovane moglie e madre Katja che scopre i propri cari uniche vittime dello scoppio di una bomba del negozio dove il coniuge lavorava. Il figlio piccolo e il marito erano la sua vita: a Katja non resta che sopravvivere al lutto e iniziare una ricerca contro tutto e tutti per scoprire i colpevoli e restituire quel minimo di giustizia che comunque non li resusciterà. È una storia di ...