Oggi inizia il processo a Peter Madsen | l’inventore danese accusato di omicidio per la

Elezioni 2018 - Di Maio : “Pronti al confronto con tutti. Oggi inizia la Terza Repubblica” : “Siamo consapevoli che i cittadini hanno votato il programma del M5s e lo vogliamo realizzare. Per questo siamo aperti al confronto con tutti”. Così il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, in un punto stampa presso il Grand Hotel Parco dei Principi. “Vogliamo realizzare questo programma, ma più in generale sappiamo bene che ci sono delle questioni che emergono dai risultati elettorali, come la povertà, i tagli agli ...

Benvenuto Marzo 2018 : Oggi inizia la Primavera Meteorologica - ecco da cosa deriva il nome del terzo mese dell’anno : Anche Febbraio 2018 è terminato ed ora inizia il mese di Marzo 2018: ma perché il terzo mese dell’anno si chiama così? Il nome deriva dal latino Martius: il mese era dedicato al dio romano Marte, divinità del raccolto primaverile e della guerra, attività alle quali era adibito il mese. Era il primo mese nell’antico anno romano, è il primo della Primavera nell’emisfero boreale e dell’autunno nell’emisfero australe. ...

Inizia sessione primaverile - Oggi esami genetici e tassa esenzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sanbàpolis Inizia Oggi la seconda edizione del Festival Teatro della Meraviglia Teatro e Scienza protagoniste : Seguiteci anche su Instagram alla pagina @TeatrodellaMeravigliaFestival, usate l'hashtag #MeravigliaTeatroFestival BIGLIETTI Per la visione degli Spettacoli è previsto uno sconto per tutti i ...

Oggi cinque marzo duemiladiciotto - inizia il quarto governo Berlusconi : E’ il cinque marzo duemiladiciotto, terminati gli scrutini delle elezioni politiche sono noti i risultati: il centrodestra (meglio dire la multiforme destra) ha vinto come previsto le elezioni sfiorando il quaranta per cento, il Movimento cinque stelle si conferma primo partito con il venticinque per cento ma accusa il colpo dei disastri in cui si è imbattuto, tra notizie vere e gonfiate di irregolarità che hanno fortemente nuociuto ...

Carnevale - piOggia a Viareggio : l’ultima sfilata del corso mascherato inizia in anticipo : A causa della pioggia che cade su Viareggio è iniziata con un quarto d’ora di anticipo (rispetto alle 17) l’ultima sfilata del corso mascherato. Nonostante il maltempo ci sono spettatori sui viali a mare. Consegnato il premio ‘Ondina d’oro’ a Vladimir Luxuria. L'articolo Carnevale, pioggia a Viareggio: l’ultima sfilata del corso mascherato inizia in anticipo sembra essere il primo su Meteo Web.

Overwatch : inizia Oggi il nuovo weekend gratuito : oggi ha inizio il nuovo weekend gratuito di Overwatch, riporta Destructoid.Potremo giocare al celebre sparatutto a squadre su PC, PS4 e Xbox One senza spendere nulla: si tratta di un'ottima occasione per affacciarsi per la prima volta al gioco, non trovate?L'evento promozionale da accesso a tutti gli eroi, a tutte le mappe e alle modalità di Partita Rapida, Partita Personalizzata e Arcade. Read more…