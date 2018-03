Oggi i finerali delle piccole Alessia e Martina - uccise dal padre : Le condizioni di salute della madre delle due bambine uccise dal padre, l'appuntato dei carabinieri Luigi Capasso, sono in fase di miglioramento. La donna, ricoverata al reparto di terapia intensiva del San Camillo di Roma, non è più sotto sedazione anche se ancora non può parlare a causa dell'intervento che ha subito alla mandibola in seguito ai colpi di pistola inferti dall'appuntato, con cui era in fase di separazione. Antonietta ancora non è ...