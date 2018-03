Nuovi contenuti in arrivo per Laser League

Tre Nuovi vinili degli U2 già disponibili in pre-order : titoli e prezzi e contenuti delle ristampe : nuovi vinili degli U2 sono in arrivo nel mese di aprile: la rockband irlandese, che sta preparando il nuovo Experience+Innocence Tour a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, rilascerà nuove edizioni di tre album in vinile per i collezionisti e gli appassionati del suo repertorio. Si tratta degli album Pop (2000), All That You Can not Leave Behind (1997) e dell'EP Wide Awake in America (1985): oltre trent'anni di storia che tornano sul ...

Il nuovo evento stagionale di Overwatch celebra l'Anno del Cane - tutti i dettagli sui Nuovi contenuti : In un nuovo Developer Update Jeff Kaplan, Game Director di Overwatch, ha svelato quali saranno i contenuti del nuovo evento stagionale per l'hero shooter di Blizzard, che celebrerà il capodanno cinese festeggiando l'Anno del Cane.Come riporta VG24/7, l'evento Anno del Cane includerà numerosi nuovi contenuti, come le consuete skin degli eroi dedicate, oltre ad una nuova mappa e ad una nuova modalità.Questa sarà Cattura la Bandiera, che torna ...

Xiaomi presenta tre Nuovi prodotti Smartmi con prezzi davvero contenuti : Smartmi, la compagnia che ha realizzato il purificatore d'aria di Xiaomi, ha presentato tre nuovi dispositivi: un umidificatore, una stufa portatile e un inverter da auto, per alimentare dispositivo a 220V attraverso la presa accendisigari. L'articolo Xiaomi presenta tre nuovi prodotti Smartmi con prezzi davvero contenuti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dying Light : per celebrare i tre anni del titolo Techland annuncia Nuovi contenuti - sconti e giveaway : Dying Light, l'apprezzato open world a tema zombie, già recensito sulle pagine di Eurogamer.it, compie tre anni: il 27 gennaio del 2015 Techland rilasciò il suo gioco che ha ottenuto un ottimo successo su PS4, PC e Xbox One.Per celebrare proprio il terzo anniversario di Dying Light, ecco che Techland annuncia alcune interessanti iniziative. Come segnala Dualshockers, lo studio ha confermato che terrà diversi giveaway disponibili su Steam e ...

Horizon Zero Dawn tra Nuovi contenuti e retroscena sullo sviluppo - la parola al director : Nel corso di una recente intervista a Mathijs De Jonge, director e designer di Horizon Zero Dawn, abbiamo appreso tanti succosi dettagli e retroscena sull'esclusiva Playstation 4 di Guerrilla Games, oltre ad aver ricevuto degli importanti indizi sui contenuti futuri legati a questo titolo. Partiamo dal mondo di gioco: quello di Horizon Zero Dawn è uno degli open world più completi e soddisfacenti nell'attuale panorama videoludico, ma in ...

Nuovi contenuti per Star Wars Battlefront 2 - in arrivo le Clone Wars? : Il supporto post lancio per Star Wars Battlefront 2 è tecnicamente già cominciato, con il team di DICE che ha già rilasciato una prima tornata di contenuti gratuiti in concomitanza con l'uscita de Gli Ultimi Jedi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, nel mese di dicembre 2017. Ma quali altre novità sono in arrivo? Ci pensa Dennis Brannvall, design director del titolo ispirato al franchise targato Disney e Lucasarts, a informarci via ...

Star Wars Battlefront 2 - Nuovi contenuti arcade in arrivo? : Presto potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti con elementi arcade per Star Wars Battlefront 2. Per gli appassionati di questo gioco inizia a diventare un po’ lungo il raggiungimento dei propri obiettivi e per questo motivo presto potrebbe essere disponibile l’aggiornamento arcade che consentirebbe a tutti di migliorare le prestazioni in modalità PvE. In un primo momento questo aggiornamento era stato pensato per l’allenamento, ma alla fine gli ...

Aggiornamento Star Wars Battlefront 2 tra bilanciamenti e Nuovi contenuti : Un titolo che non ha di certo avuto vita facile al suo esordio Star Wars Battlefront 2, secondo capitolo del reboot della serie che lo scorso mese di novembre approdo sul mercato videoludico scoprendo il fianco a numerose critiche. La colpa fu delle controverse microtransazioni inserite al suo interno, che a detta dei giocatori rischiavano di esasperare il gameplay, con la pericolosa deriva pay to win che era praticamente dietro l'angolo. Le ...

Nuovi contenuti GTA Online - evento inedito e doppie ricompense fino al 22 gennaio : Con le notizie in merito a un potenziale GTA 6 che latitano, è ovviamente GTA Online il vero protagonista della scena ludica per quanto concerne l'universo ludico di Rockstar Games. Il dinamico e fluido mondo Online dedicato ai furfanti digitali continua a evolversi, accogliendo tra le proprie fila sempre Nuovi contenuti, che immancabilmente ne espandono gli orizzonti e consequenzialmente danno ai milioni di fruitori del gioco motivi sempre ...