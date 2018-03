Nulla da fare per Dell'Utri : respinta la richiesta di revisione della sentenza di condanna - l'ex senatore di Forza Italia resta in carcere : La seconda sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione presentata dall'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni per concorso in associazione mafiosa con sentenza ormai definitiva. respinta di conseguenza anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dalla stessa procura generale di Caltanissetta. Dell'Utri è difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Tullio ...

'Non è a rischio la stabilità dell'Italia - i Cinque stelle non hanno Nulla a che fare con la Lega' - di U. De Giovannangeli - : La tempistica, in politica, se non è tutto, di certo è moltissimo. Ma non è solo capacità comunicativa. Se fosse solo questo, i 5 stelle avrebbero avuto vita breve. Loro sostengono non solo di non ...

"Non è a rischio la stabilità dell'Italia - i Cinque stelle non hanno Nulla a che fare con la Lega" : "Populismo è diventata una parola magica usata per non spiegare: un grande contenitore entro il quale si cerca di far entrare tutto ciò che si distacca dei partiti tradizionali, facendo, è il caso di usare questo assunto italiano, di tutta un'erba un fascio. Ma così si finisce solo per generare confusione in una realtà già di per sé complicata da spiegare fuori dall'Italia. Ciò vale per il ...

“Immediatamente espulsi”. Isola - a poche ore dalla diretta - cosa viene fuori. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e momenti di tensione. Ma per “quei” naufraghi non ci sarà proprio Nulla da fare… : Lunedì 5 marzo andrà in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo un primo slittamento del programma dal lunedì al martedì (per via della serie “Il commissario Montalbano che metteva abbastanza paura a Mediaset), il reality torna ad andare in onda di lunedì. Il motivo? Sempre Montalbano. Questa settimana la seguitissima serie andrà in onda di martedì e quindi l’Isola si è “adeguata”. cosa vedremo nella puntata di questa sera? Intanto ...

“Gli uomini ne vanno pazzi”. Ha 24 anni ed è mamma di due bambini. Per arrotondare lo stipendio - si fa venire un’idea geniale che segna la sua svolta. Non ha Nulla a che fare con il sesso ma - se volete imitarla - sappiate che non è per tutte. Alcune - ci scommettiamo - la considerano un’eresia. E voi? : Si chiama Rafaela Lamprou, ha 24 anni, è di Cipro e, 7 mesi fa, ha dato alla luce Anjelo, il suo secondo figlio. Non appena il piccolo è nato, è arrivata la montata lattea. Rafaela è stata molto contenta perché di solito il latte arriva dopo qualche giorno. Invece nel suo caso è arrivato subito. Una quantità esagerata di latte. Oltre a sfamare suo figlio, Rafaela non sapeva cosa farne. Se lo tirava e lo metteva via. Ma il suo latte era così ...

Elezioni - Berlusconi : “Nostra coalizione non avrà Nulla a che fare con Casapound - né ora né dopo le elezioni” : “La nostra coalizione non ha nulla a che fare con Casapound, né con i loro programmi. Non avrà nulla a che fare con Casapound né ora né dopo’ le Elezioni’. Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante il forum Facebook-Ansa, rispondendo a una domanda sulla disponibilità data nei giorni scorsi da Salvini a fare un’intesa con Casapound L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Nostra coalizione non avrà nulla a che fare con ...

“Stop Isola dei Famosi”. Parole choc che gelano Alessia Marcuzzi. E gelano anche concorrenti e pubblico. Lo scandalo al reality è ormai di dominio pubblico e - per molti - non c’è più Nulla da fare. Cosa sta succedendo : Le Parole pesano come macigni e, in casi come questo, rischiano di creare una vera e propria valanga. A lanciare il sassolino era stata Eva Henger che, senza mezzi termini, aveva accusato Francesco Monte di aver portato droga sull’Isola dei Famosi. Francesco che poi aveva lasciato il reality per difendersi lasciando i naufraghi divisi sulla questione. Adesso le Parole di Chiara Nasti che rischiano di far saltare il banco. In un audio ...

"Ma che ci vengo a fare a Roma". Beppe Grillo anNulla le date dello show - si tiene lontanissimo dalla campagna elettorale (e da Di Maio) : Disimpegno pressoché totale. Nel fitto mistero che avvolge la presenza di Beppe Grillo in campagna elettorale, tra mini-video estemporanei e presenze sul palco ridotte all'osso, l'unico punto fermo erano le due date del suo spettacolo "Insomnia" al teatro Flaiano, a Roma. Saltate anche quelle. E rinviate di un mese, dal 23 e 24 febbraio alle medesime date, ma di marzo."Che ci vengo a fare a Roma in quel periodo lì, mi assaltano, ...

Dice alla mamma che sarebbe andato a fare una gita in montagna : 16enne scompare nel Nulla : Pratica sport, si occupa di immersioni subacque ed è un bravo escursionista. Sui social si sono immediatamente mobilitati gli amici di Marco , che stanno facendo girare un appello e hanno invitato ...

Trema il capo di Oxfam "Sapeva delle molestie ma non volle fare Nulla" : Non è l'unico neo di un giro d'affari globale nel mondo umanitario di 150 miliardi di dollari l'anno. Ieri la Cnn ha rivelato con un'inchiesta, che parte dei soldi per gli aiuti internazionali in ...

M5s - Grillo sul palco con Di Maio : “Dire che siamo tutti uguali è alibi per non fare Nulla” : Dopo aver separato il suo blog dal Movimento 5 stelle Beppe Grillo ricompare sul palco di Torre del Greco, accanto a Luigi Di Maio in una delle tappe del tour elettorale. E lo fa in uno dei momenti più difficili del Movimento, con il caso “rimborsopoli” scoppiato dopo l’inchiesta de Le Iene. “Luigi ha detto bene, se vi dicono che tanto sono tutti uguali, questo è l’alibi che si crea uno per non fare nulla – ...

Sembrava un affare - invece era un errore : dopo Amazon - anche Lenovo anNulla degli ordini per un errore sul prezzo pubblicato su internet : Il motivo principale che spinge i consumatori a fare acquisti su internet è la possibilità di risparmiare, approfittare di promozioni e prezzi scontatissimi. Ecco perché è fondamentale che i...

Nanga Parbat - per Tomek Mackiewicz non c’è più Nulla da fare : “siamo distrutti - stiamo piangendo” : E’ finita. Per Tomek Mackiewicz non c’è più nulla da fare. “Il tentativo di salvataggio di Tomek non è possibile a causa del tempo. A quell’altitudine la vita dei soccorritori sarebbe in estremo pericolo. E’ per noi una decisione terribile e dolorosa. Siamo distrutti, tutti i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Tomek. stiamo piangendo“. Così Ludovic Giambiasi ha da pochi minuti comunicato la ...

Attraversare l'inferno per arrivare in Italia. 'Non lo rifarei per Nulla al mondo' : Per due mesi è stato una 'bidaa', una merce, in mano a trafficanti che lo hanno comprato e venduto, insultato e picchiato, con la promessa che avrebbe lasciato la Libia e sarebbe arrivato in Italia. ...