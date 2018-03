Non serve il lettino ora con lo psicologo si chatta su internet

Ligabue si ferma : 'Dopo due anni mi serve una pausa - Non voglio scadenze' : 'Ho bisogno , e addirittura voglia, in questo caso, di non avere scadenze davanti. Sono bufale quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest'anno'. Lo dice in un ...

Di Maio tratta ancora : “Serve l’incarico pieno Non finirò come Bersani” : «Non un mandato esplorativo, ma l’incarico pieno». Luigi Di Maio ha ben presente il precedente di cinque anni fa, quando a parti invertite era il Pd ad aver bisogno dei voti del M5S per far partire un governo. «Noi non faremo la fine di Pierluigi Bersani - ragionano nello staff del candidato premier - che è stato bruciato con il mandato esplorativo...

Calenda : mi iscrivo al Pd. Non serve altro partito - ma lavorare per risollevare quello che c'è : "Condivido in pieno linea su no Governo con 5S, non commento percorso congressuale e timing dimissioni perché non iscritto (ancora) al PD - scrive il ministro dello Sviluppo economico - trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella (x voto 2017) e di una campagna troppo tecnica"

Fiano (PD) : Non so cosa farà Renzi ma serve riflessione : Fiano (PD): “Mi preoccupa il neofascismo” Emanuele Fiano (PD) è intervenuto allo Speciale elezioni su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sui risultati delle elezioni.... L'articolo Fiano (PD): non so cosa farà Renzi ma serve riflessione su Roma Daily News.

'Serve una classe dirigente che Non dica solo sì al capo' : ... solo con qualche raro riferimento all'Europa: come se l'immigrazione, il mercato globale, l'erosione delle sovranità classiche della democrazia, non fossero grandi trasformazioni del mondo intero, ...

Il filosofo Remo Bodei : "Serve una classe dirigente che Non dica solo sì al capo" : Nello schermo dell'attualità, il futuro si ferma a dopo domani: "Svanita la visione della storia, i grandi orizzonti del cambiamento si sono ristretti sino al punto di essere contenuti nello spazio di un elenco di promesse, ovvero piccole utopie vendute a prezzi stracciati". Quando Remo Bodei aveva nove anni e non era ancora diventato un filosofo e un professore all'Università della California suo padre lo portò in piazza ...

Non è più tempo di suore serve. Perché la Chiesa deve occuparsi della questione femminile : Il tempo corre anche per i pontificati. Era il settembre 2013 quando papa Francesco dava la sua intervista programmatica alla rivista dei gesuiti Civiltà Cattolica, in cui toccava tra l’altro la questione femminile nella Chiesa. Il ruolo della donna nella comunità ecclesiale, disse, deve essere reso “più visibile”. Poi, con uno stacco netto rispetto agli interventi dei pontefici precedenti, scandì che la loro presenza era necessaria “nei luoghi ...

Windows Mixed Reality continua a crescere ma Non basta; serve più marketing : I dati di Steam relativi alla diffusione degli headset di realtà virtuale nel mese di febbraio sono stati appena pubblicati e ci comunicano una crescita, seppur molto limitata, di Windows Mixed Reality. I nuovi numeri mostrano, infatti, una crescita lenta per i visori Windows Mixed Reality sulla piattaforma di Valve, passando dal 5,17% di gennaio al 5,36% di febbraio 2018. I dispositivi HTC Vive, invece, hanno registrato un calo ...

Notte segnalazioni problemi Xbox Live e PSN oggi 2 marzo : down e server che Non funziona : Arrivano poco dopo la mezzaNotte alcune segnalazioni in merito a problemi Xbox Live e PSN qui in Italia. A quanto pare, infatti, con l'arrivo del 2 marzo il server al quale gli utenti si collegano in questi minuti non funziona e le lamentele che possiamo registrare ora come ora non sono così limitate da poter chiudere facilmente la falla in pochi minuti. Impossibile al momento prevedere quanto durerà questo down, soprattutto se consideriamo il ...

Notte con segnalazioni di problemi Xbox Live oggi 2 marzo : down e server che Non funziona : Arrivano poco dopo la mezzaNotte alcune segnalazioni in merito a problemi Xbox Live qui in Italia. A quanto pare, infatti, con l'arrivo del 2 marzo il server al quale gli utenti si collegano in questi minuti non funziona e le lamentele che possiamo registrare ora come ora non sono così limitate da poter chiudere facilmente la falla in pochi minuti. Impossibile al momento prevedere quanto durerà questo down, soprattutto se consideriamo il fatto ...

Palermo. Acqua : se la gestione degli invasi è efficiente Non serve turnazione : “Secondo qualcuno già a gennaio del 2017 e con soli con quattro giorni di preavviso l’Amap avrebbe dovuto avviare la

Nazionale - Buffon Non molla 'Serve esperienza in periodo di transizione' : Se non fossi il portiere della Juve mi piacerebbe lo scudetto a Napoli? Mi piacciono le storie di sport, di passione e a Napoli tutto questo c'è. E da italiano mi è dispiaciuta l'uscita del Napoli ...

Draghi Non depone il bazooka : 'Serve ancora un ampio stimolo monetario - l'inflazione è debole' : "Mentre il forte dinamismo dell'economia dell'area dell'euro - ha spiegato il presidente della Bce - ha chiaramente rafforzato la nostra fiducia nelle prospettive di inflazione, la pazienza e la ...

Draghi Non depone il bazooka : "Serve ancora un ampio stimolo monetario - l'inflazione è debole" : l'inflazione nell'eurozona "deve ancora mostrare segnali più convincenti di un aggiustamento rialzista sostenuto" e l'andamento dei prezzi "rimane in linea di principio condizionato da un ampio grado di stimolo monetario fornito dall'insieme delle nostre misure di politica monetaria". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in audizione a Bruxelles di fronte alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. ...